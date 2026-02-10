Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых

Концерты

Концерт Лолиты18+

14 февраля развлекательный комплекс Sobranie в посёлке Куликово отмечает свой девятый день рождения и приглашает гостей на праздничный вечер с бесплатным концертом Лолиты.

Выступление легендарной артистки начнётся в 21:00. Программа рассчитана на взрослых, при первом посещении комплекса необходимо иметь при себе паспорт.