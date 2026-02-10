Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых

Концерты
Концерт Лолиты18+
14 февраля развлекательный комплекс Sobranie в посёлке Куликово отмечает свой девятый день рождения и приглашает гостей на праздничный вечер с бесплатным концертом Лолиты.
Выступление легендарной артистки начнётся в 21:00. Программа рассчитана на взрослых, при первом посещении комплекса необходимо иметь при себе паспорт.
Концерт группы «Руки Вверх!»12+
Легендарная группа возвращается с новым масштабным туром. Сергей Жуков исполнит свои лучшие хиты: «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «18 мне уже» и многие другие.
«Вас ждут тонны света, киловатты звука, нереальные эффекты и безграничное обаяние Сергея Жукова», — обещают организаторы.
Концерт пройдёт в ДС «Янтарный», начало в 19:00.
Музыкальная школа имени Р. М. Глиэра
14 февраля в концертном зале детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра пройдёт музыкально-поэтический вечер, посвящённый теме любви. Начало в 18:00.
В программе — живая музыка и поэзия: прозвучат скрипка, флейта, цимбалы, а также стихи в исполнении юных артистов. Вход свободный, при себе просят иметь сменную обувь или бахилы.
Акции
«Дом китобоя»
Ко Дню всех влюблённых музей запускает особую акцию. 14 февраля пары смогут посетить музей вдвоём, купив всего один билет: достаточно прийти вместе и сообщить администратору на кассе, что вы влюблены.
В этот день музей будет открыт с 10:00 до 20:00, экскурсионные сеансы стартуют каждые полчаса, последний — в 19:00.
Музей изобразительных искусств
15 февраля с 17:00 до 19:00 в музее состоится программа «Время романтиков»14+. Гостям предлагают отправиться по специально разработанному «Маршруту любви».
Участники узнают романтические истории и легенды, связанные с произведениями из коллекции музея, а завершится встреча мастер-классом по рисованию.
Билеты можно приобрести в кассе, для пар предусмотрена скидка. Посещение возможно только по предварительной записи по телефону 46-71-43, количество мест ограничено.
Историко-художественный музей
КОИХМ тоже подготовил специальное предложение для пар. 14 февраля посетить основную экспозицию можно будет по одному билету на двоих.
«Проведите выходные в музее, чтобы вместе открывать не только шедевры, но и новые грани друг друга», — говорится в анонсе акции.
«Клопс» рассказывал про три благотворительные акции ко Дню книгодарения, которые пройдут в Калининградской области.