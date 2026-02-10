Статья

Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых

13:42
Автор:
Анонсы
Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Концерты

Концерт Лолиты18+

14 февраля развлекательный комплекс Sobranie в посёлке Куликово отмечает свой девятый день рождения и приглашает гостей на праздничный вечер с бесплатным концертом Лолиты.

Выступление легендарной артистки начнётся в 21:00. Программа рассчитана на взрослых, при первом посещении комплекса необходимо иметь при себе паспорт.

Концерт группы «Руки Вверх!»12+

Легендарная группа возвращается с новым масштабным туром. Сергей Жуков исполнит свои лучшие хиты: «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «18 мне уже» и многие другие. 

«Вас ждут тонны света, киловатты звука, нереальные эффекты и безграничное обаяние Сергея Жукова», — обещают организаторы. 

Концерт пройдёт в ДС «Янтарный», начало в 19:00. 

Музыкальная школа имени Р. М. Глиэра

14 февраля в концертном зале детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра пройдёт музыкально-поэтический вечер, посвящённый теме любви. Начало в 18:00.

В программе — живая музыка и поэзия: прозвучат скрипка, флейта, цимбалы, а также стихи в исполнении юных артистов. Вход свободный, при себе просят иметь сменную обувь или бахилы.

Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Акции

«Дом китобоя»

 Ко Дню всех влюблённых музей запускает особую акцию. 14 февраля пары смогут посетить музей вдвоём, купив всего один билет: достаточно прийти вместе и сообщить администратору на кассе, что вы влюблены. 

В этот день музей будет открыт с 10:00 до 20:00, экскурсионные сеансы стартуют каждые полчаса, последний — в 19:00. 

Музей изобразительных искусств

15 февраля с 17:00 до 19:00 в музее состоится программа «Время романтиков»14+. Гостям предлагают отправиться по специально разработанному «Маршруту любви». 

Участники узнают романтические истории и легенды, связанные с произведениями из коллекции музея, а завершится встреча мастер-классом по рисованию.

Билеты можно приобрести в кассе, для пар предусмотрена скидка. Посещение возможно только по предварительной записи по телефону 46-71-43, количество мест ограничено.

Историко-художественный музей 

КОИХМ тоже подготовил специальное предложение для пар. 14 февраля посетить основную экспозицию можно будет по одному билету на двоих.

«Проведите выходные в музее, чтобы вместе открывать не только шедевры, но и новые грани друг друга», — говорится в анонсе акции.

«Клопс» рассказывал про три благотворительные акции ко Дню книгодарения, которые пройдут в Калининградской области.

5 708