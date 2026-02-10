От барокко до японской анимации: 5 концертов недели в Калининградской филармонии

Барочная классика и органные хиты, музыкальные миры Хаяо Миядзаки, Мойдодыр и песни советских композиторов: Калининградская филармония на этой неделе подготовила для слушателей пять ярких программ. Рассказываем подробнее, что ждёт слушателей. 1. «Волшебный мир Хаяо Миядзаки» 12 февраля, 19:00 Гениальный японский режиссёр был удостоен кинематографического «Оскара» за глубокое влияние на мировую анимацию — и его фильмы до сих пор остаются пространством, где реальность и фантазия существуют на равных правах. Солисты и инструменталисты филармонии предлагают услышать эти вселенные в музыкальном измерении: знакомые образы обретут новую форму в живом исполнении. Орган, вокал, рояль, струнные и духовые создают многослойную звуковую палитру, в которой легко раствориться, следуя за интонациями любимых историй.

Фото предоставлено организаторами

2. Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса 13 февраля, 19:00 Органистка Анна Юсупова представит программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Слушатели отправятся в музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении «короля музыкальных инструментов» — органа Калининградской филармонии. Исполнительница — лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант международных фестивалей и конкурсов. В программе: И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

— Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи», BWV 639;

— Хоральная прелюдия «В Тебе моя радость»

Л. Маршан — Grand Dialogue

— Tierce en taille

Аноним XIX века — Соната;

И. Пахельбель — Чакона фа минор

А. Вивальди — Gloria in excelsis Deo: I часть из кантаты Gloria RV 589

М. Таривердиев – «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Дж. Уильямс — Музыка из к/ф «Один дома»

— Музыка из к/ф «Гарри Поттер»;

К. Бадельт — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

Л. Вьерн — Токката op. 53, № 6.

Фото предоставлено организаторами

3. Шедевры музыки барокко 14 февраля, 18:00 Программа объединяет ключевые имена и жанры эпохи, в которой музыкальный язык стал особенно выразительным и драматичным. Камерный оркестр Калининградской областной филармонии под управлением Елены Толкачёвой обращается к старинным сочинениям, исполненным с высочайшим мастерством. Центральное место в концерте занимают «Зима» и «Весна» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, в которой смена сезонов превращается в контрастную эмоциональную симфонию. Продолжает программу Концерт для струнных и клавесина соль минор RV 157, построенный на изящном диалоге клавесина и струнных. Барочную линию дополняют арии Джованни Баттисты Перголези и Георга Фридриха Генделя, раскрывающие эмоциональную палитру человеческих чувств — «от нежной меланхолии до пламенной экспрессии». Особым акцентом вечера станет органная музыка Иоганна Себастьяна Баха в интерпретации Марии Гаврилюк: «Полифония барокко вознесёт слушателей к небесным высотам духовного восторга».

Фото предоставлено организаторами

4. Музыкальный спектакль «Мойдодыр» 15 февраля, 12:00 Музыкальная постановка по мотивам произведения Корнея Чуковского. История о говорящем умывальнике, который учит детей чистоте и порядку, оживёт благодаря яркой игре артистов и чудесной музыке Юрия Левитина. В центре спектакля — не только уроки личной гигиены, но и вечное противостояние добра и зла, чистоты и хаоса. «История, с тонким юмором рассказанная артистами филармонии, не оставит равнодушными и взрослых», — обещают устроители.

Фото предоставлено организаторами

5. «Ты — моя мелодия» 15 февраля, 18:00 Музыковед Святослава Бэлза писал: «Мало кто в отечественном эстрадном искусстве мог соперничать с Муслимом Магомаевым, чей восхитительный баритон, высокий артистизм покорили не одно поколение».



Творчество мастера — яркая страница в истории отечественной музыкальной культуры: «В его искусстве границы, разделяющие «высокий» и «низкий» жанры, кажутся условными и несущественными, настолько «по-магомаевски» близким сердцу звучит у него каждое произведение». Песни советских композиторов, которые талантливо исполняли Муслим Магомаев и Тамара Синявская, имели огромную популярность и всенародную любовь. Именно их представят ведущие солисты и Концертный духовой оркестр под руководством народного артиста РФ Виктора Бобкова и Романа Иванова.



Солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий.

Фото предоставлено организаторами