«Ребята не только актёры, но и сценаристы, исследователи, художники»: как работает молодёжный театр в Калининграде

Театральное отделение «Молодёжного центра» в Калининграде работает уже три года. За это время юные артисты успели выстроить собственную систему — без репертуарных пьес и формальностей. О том, как живёт театральная студия, «Клопс» рассказала начальник творческого отдела МАУ «Молодёжный центр» и режиссёр Алёна Баринова.
Занятия в театральной студии бесплатные, а участниками могут стать люди от 14 до 35 лет. Сейчас как раз идёт новый набор: команда ориентируется на возраст 16—25 лет.
«Особенность театрального отделения в том, что ребята не только актёры, но и сценаристы, исследователи, художники-оформители. Мы не ставим готовые драматургические произведения, все наши показы — на основе авторских сценариев, которые пишу либо я сама, либо совместно с артистами», — объяснила Баринова.
В репертуаре отделения уже есть успешные работы — например, театрализованная экскурсия «Калининград глазами поколений», спектакль-манифест «Выход из строя» и поэтическое представление «И всё-таки узнают голос мой», посвящённое жизни и творчеству Анны Ахматовой.
Проекты студии выходят даже за пределы Калининградской области. В 2025 году «Калининград глазами поколений» вошёл в лонг-лист фестиваля краеведческой пьесы «неПРОСТО ГОРОД» в Санкт-Петербурге. Жюри отдельно отметило композицию и образное решение сценария.
«Участники объединения помимо театральной жизни принимают активное участие в молодёжных городских событиях, получая драгоценный организаторский опыт», — подчеркнула режиссёр.
Важной вехой для студии стало сотрудничество с филиалом РГИСИ на Октябрьском острове. В 2024 году на базе института прошли мастер-классы и интенсивы для участников отделения. Среди тем — введение в актёрское искусство, различия между театральной и киноигрой, практическая работа с образами.
Молодые артисты приходят в студию из разных соображений. Одни ведомы детской мечтой об актёрстве, другие — хотят научиться уверенности, а третьим сцена позволяет высказываться на социально важные темы. Порой атмосфера театра вдохновляет молодых артистов на личное творчество — литературное или художественное.
Некоторым после окончания школы удаётся продолжить актёрскую карьеру. Так, в 2025 году артистка театрального отделения Екатерина Якина поступила в Институт Современного Искусства в Москве. Девушка серьёзно готовилась: в Калининграде она играла в нескольких спектаклях, принимала участие в киносъёмках.
Набор в театральное отделение проходит редко — один раз в год. После этого команда уходит в плотную проектную работу. Чтобы стать частью проекта, нужно написать лично Алёне Бариновой и прийти на очное собеседование.
