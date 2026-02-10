«Ребята не только актёры, но и сценаристы, исследователи, художники»: как работает молодёжный театр в Калининграде

Театральное отделение «Молодёжного центра» в Калининграде работает уже три года. За это время юные артисты успели выстроить собственную систему — без репертуарных пьес и формальностей. О том, как живёт театральная студия, «Клопс» рассказала начальник творческого отдела МАУ «Молодёжный центр» и режиссёр Алёна Баринова.

Занятия в театральной студии бесплатные, а участниками могут стать люди от 14 до 35 лет. Сейчас как раз идёт новый набор: команда ориентируется на возраст 16—25 лет.

«Особенность театрального отделения в том, что ребята не только актёры, но и сценаристы, исследователи, художники-оформители. Мы не ставим готовые драматургические произведения, все наши показы — на основе авторских сценариев, которые пишу либо я сама, либо совместно с артистами», — объяснила Баринова.

В репертуаре отделения уже есть успешные работы — например, театрализованная экскурсия «Калининград глазами поколений», спектакль-манифест «Выход из строя» и поэтическое представление «И всё-таки узнают голос мой», посвящённое жизни и творчеству Анны Ахматовой.