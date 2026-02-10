Статья

«Мы вращаем Землю!»: клуб «Высоцкий в Калининграде» представил первый в своей истории спектакль (фото, видео)

В концертном зале Дома офицеров Балтийского флота состоялась премьера спектакля «Мы вращаем Землю!» Это первая театральная работа клуба «Высоцкий в Калининграде». О подробностях «Клопс» рассказала руководительница организации Марина Цветкова-Карман.

«Павшие и живые»

Эта премьера стала итогом многолетней работы с песнями и стихами знаменитого барда. Большую роль в создании постановки сыграл, по словам авторов, легендарный спектакль «Павшие и живые», который впервые показали в Театре на Таганке в 1965 году. 

«Высоцкий часто этот спектакль упоминал на своих выступлениях. Это не могло на меня не повлиять», — призналась Цветкова-Карман.

Программу с тем же названием, что получила сегодня новая постановка, поклонники Высоцкого подготовили ещë летом. Но в то время концепция была иной. 

«Однажды осенью мы должны были показать программу «Мы вращаем Землю!», уже приближенную к окончательной версии, для солдат-срочников, — вспомнила автор идеи, — И внезапно прямо перед началом я решила попробовать провести её в как спектакль. 

Наши артисты были ошарашены, конечно, но согласились попробовать».

Выяснилось, что такой формат воздействует на зрителей гораздо лучше. Позже Марина Цветкова-Карман доработала сценарий, и обновлённую версию представили на сцене Дома офицеров.

«Не знали, придут ли люди»

Спектакль в Калининграде посвятили Великой Победе и СВО. Он состоял из трёх частей. Первую отвели стихам и песням времён Великой Отечественной войны — текстам, на которых вырос сам Высоцкий. Во второй части прозвучали его собственные произведения о войне. Третья рассказывает о героях нашего времени — она завершилась стихами и песнями местных авторов.

В течение всего спектакля на экране демонстрировали фотографии, сделанные во время последних гастролей Владимира Высоцкого в Калининграде.

«Мы очень переживали: не знали, придут ли люди: мороз, гололëд. А главное — тема же сложная, тяжëлая. На развлекательные мероприятия люди идут охотнее, это понятно. Мы волновались, получится ли у нас раскрыть тему и донести еë до зрителя», — поделилась руководительница клуба.

«Мы вращаем Землю!»: клуб «Высоцкий в Калининграде» представил первый в своей истории спектакль (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото из личного архива Марины Цветковой-Карман
Фото из личного архива Марины Цветковой-Карман

Премьера прошла куда лучше, чем ожидали артисты. За полтора часа в зале много раз менялась атмосфера: от напряжения и сопереживания до воодушевления и единения. В завершение участники клуба вместе со зрителями спели «Катюшу» и «Песню о друге».

Клуб «Высоцкий в Калининграде» поблагодарил Дом офицеров Балтийского флота за сотрудничество и возможность реализовать спектакль на его сцене. Организаторы подчёркивают, что проект появился только благодаря энтузиазму артистов. 

«Мы всë делаем совершенно бесплатно, от души, понимая огромную важность и жизненную необходимость для нашего народа популяризации творчества Владимира Высоцкого», — заключила Цветкова-Карман. 

