«Мы вращаем Землю!»: клуб «Высоцкий в Калининграде» представил первый в своей истории спектакль (фото, видео)

В концертном зале Дома офицеров Балтийского флота состоялась премьера спектакля «Мы вращаем Землю!» Это первая театральная работа клуба «Высоцкий в Калининграде». О подробностях «Клопс» рассказала руководительница организации Марина Цветкова-Карман.

«Павшие и живые»

Эта премьера стала итогом многолетней работы с песнями и стихами знаменитого барда. Большую роль в создании постановки сыграл, по словам авторов, легендарный спектакль «Павшие и живые», который впервые показали в Театре на Таганке в 1965 году.

«Высоцкий часто этот спектакль упоминал на своих выступлениях. Это не могло на меня не повлиять», — призналась Цветкова-Карман.

Программу с тем же названием, что получила сегодня новая постановка, поклонники Высоцкого подготовили ещë летом. Но в то время концепция была иной.

«Однажды осенью мы должны были показать программу «Мы вращаем Землю!», уже приближенную к окончательной версии, для солдат-срочников, — вспомнила автор идеи, — И внезапно прямо перед началом я решила попробовать провести её в как спектакль.

Наши артисты были ошарашены, конечно, но согласились попробовать».

Выяснилось, что такой формат воздействует на зрителей гораздо лучше. Позже Марина Цветкова-Карман доработала сценарий, и обновлённую версию представили на сцене Дома офицеров.