«Душевные, абсурдные и правдивые истории»: в Калининграде покажут благотворительный спектакль

В Калининграде состоится благотворительный спектакль «Иногда нам снятся старые собаки»16+. Часть средств, вырученных от продажи билетов, направят на помощь мальчику с диагнозом ДЦП. Об этом «Клопс» сообщили организаторы мероприятия.

Автор спектакля — писатель Сослан Плиев. Все роли исполняет популярный актёр Эльберд Агаев, знакомый зрителям по сериалам «Кухня», «Отель Элеон» и «Бедные Абрамовичи».

«Это трогательный и смешной моноспектакль о нас, наших родителях и юности. Его герой рассказывает душевные, абсурдные и правдивые истории о себе, Владикавказе и стране, в которой мы когда-то жили», — говорится в анонсе.

Постановка уже побывала во многих городах России и Израиля. Зрители отмечают редкое чувство единения: в одни и те же моменты зал смеётся и плачет — потому что, несмотря на расстояния и разный опыт, мы очень похожи.

В Калининграде спектакль покажут во вторник, 17 февраля, в 19:00. Площадкой станет ДК железнодорожников (Железнодорожная, 2).

Часть денег с продажи билетов будет направлена на оплату реабилитации Льва Щербинина, который страдает от ДЦП III уровня. Средства потратят на регулярные занятия в клинике в Калининграде и поездку на лечение в Москву.