Неоклассика и фортепианный эмбиент: в Калининграде с концертом выступит композитор Денис Стельмах

В калининградском колледже имени Рахманинова в воскресенье, 12 апреля, с концертом выступит пианист и композитор Денис Стельмах. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Исполнитель из Архангельска специализируется на неоклассике. Его композиции уже десятилетие впечатляют слушателей по всему миру своей искренностью и простотой.

Произведения сочинителя напоминают рассказы без слов, в которых переплетаются лирика и свобода, глубина и прозрачность. Композиции словно оживляют светлые образы детства и юности, «когда каждый день казался нам предвестником чего-то подлинно удивительного». Фортепианные мелодии, обрамлённые нежной эмбиентной атмосферой, погружают в мир воспоминаний и чувств, создавая пространство для личных ассоциаций и размышлений.

Гостей ждут в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».