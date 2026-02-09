Бумажные украшения и эксперименты с формой: в Музее янтаря открылась выставка «Внимание! Работает авангард»

Фото: Музей янтаря

В Музее янтаря открылась масштабная выставка авторских ювелирных украшений. Проект называется «Внимание! Работает авангард»0+. Подробнее о его идее и экспонатах — в материале «Клопс». На выставку попали изделия, созданные созданных художниками из разных стран: Дании, Польши, Литвы, Латвии, Италии, Франции и России. Широкая география позволяет проследить, как по-разному работают авторы. В витринах нашлось место и сдержанным, почти аскетичным украшениям, и смелым экспериментам с формой, материалом и идеей. «Авангард плотно вошёл в советское искусство, в том числе ювелирное. И в фондах [у нас] оказалось много изделий, которые связаны с новыми взглядами на обработку янтаря и форму, — отметил директор музея Константин Петунин на открытии выставки. — Всех художников, здесь представленных, объединяет этот новый взгляд».

Организаторы объясняют: авторское ювелирное искусство XX века сформировалось как альтернатива традиционному. Оно возникло в период глобальных изменений, когда менялось само художественное мышление. Поэтому для него прежде всего характерен поиск нового — в материалах, техниках, технологиях и стилистике. «Нарушение ювелирами сложившихся правил, применение новых техник и материалов, осознание себя художниками наравне со скульпторами, живописцами, дизайнерами, привело к формированию нового авангардного направления в этом виде творчества», — говорится в описании проекта. Калининградский янтарный комбинат активно участвовал в этих процессах. Уже в XX веке художники первой волны, среди которых Александр Квашнин и Роланд Бениславский, предлагали на художественный совет экспериментальные эскизы и образцы. Многие из них запускали в серийное производство. В 1970–1980-е годы эстафету подхватили молодые мастера, продолжившие поиск. Многие из них потом стали независимыми авторами: Любовь Серебрякова, Фаина Красавцева, Людмила Сахарова, Наталья Лапинус. В экспозиции можно увидеть и их работы, а также оценить опыты с формой и способами закрепки камня.

Особое место на выставке занимают кольца Веры Поволоцкой — одной из основоположниц ленинградской ювелирной школы. Её лаконичный и выразительный стиль перекликается с традициями русского авангарда, супрематизма и идеями Баухауса. Современный авангард представлен, например, работами московской группы Mi-Mi Moscow Милы Кальницкой и Михаила Масленникова. Художники создают неожиданные образы, используя самые разные ресурсы — от пластика и бумаги до металла, ткани и стразов. К неювелирным материалам обращаются и другие авторы: в экспозиции выделяются бумажные украшения Алексея и Натальи Петровых, а также брошь Геннадия Ленцова с вставкой из оптического стекла.

Выставку «Внимание! Работает авангард» можно посетить с 6 февраля по 9 марта.