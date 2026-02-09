«Бастион» больше не в бастионе: популярная в Калининграде концертная площадка сменила «место прописки»

В Калининграде переехал на новое место бар «Бастион», где часто проходят концерты. Прежде он располагался в редюите бастиона «Прегель» на Дзержинского, а теперь — в культурном квартале «Понарт». Подробности «Клопс» сообщили владельцы заведения.

Как объясняет менеджер «Бастиона» Елена Изуграфова, решение о переезде сложилось из «стечения многих обстоятельств». «Мы переезжаем в культурный квартал «Понарт», так как считаем, что там больший потенциал для развития площадки и вклада в культурную жизнь города», — сообщила она.

По словам Изуграфовой, «Понарт» активно развивается как туристический кластер, и это открывает дополнительные возможности для роста.

Команда попрощалась с прежним местом большим концертом, в котором приняли участие калининградские группы и музыканты. Вход был свободным. «Мы уносим отсюда кучу воспоминаний», — написали организаторы.

Владельцы бара подчёркивают, что изменился только адрес: атмосфера и команда остаются теми же.