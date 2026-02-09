«Бастион» больше не в бастионе: популярная в Калининграде концертная площадка сменила «место прописки»

В Калининграде переехал на новое место бар «Бастион», где часто проходят концерты. Прежде он располагался в редюите бастиона «Прегель» на Дзержинского, а теперь — в культурном квартале «Понарт». Подробности «Клопс» сообщили владельцы заведения.
Как объясняет менеджер «Бастиона» Елена Изуграфова, решение о переезде сложилось из «стечения многих обстоятельств». «Мы переезжаем в культурный квартал «Понарт», так как считаем, что там больший потенциал для развития площадки и вклада в культурную жизнь города», — сообщила она.
По словам Изуграфовой, «Понарт» активно развивается как туристический кластер, и это открывает дополнительные возможности для роста.
Команда попрощалась с прежним местом большим концертом, в котором приняли участие калининградские группы и музыканты. Вход был свободным. «Мы уносим отсюда кучу воспоминаний», — написали организаторы.
Владельцы бара подчёркивают, что изменился только адрес: атмосфера и команда остаются теми же.
В «Понарте» у «Бастиона» появится сразу три сцены:
- В баре будет работать небольшая концертная зона — для местных коллективов и акустических выступлений приглашённых музыкантов.
- Отдельно будет предусмотрен большой зал для масштабных концертов и фестивалей.
- Третьей станет уличная сцена, рассчитанная на городские праздники и собственные фестивальные форматы.
Найти новую площадку несложно: «Бастион» теперь расположен прямо у входа в культурный квартал, под аркой, слева от букв «ПОНАРТ». Вывеска уже на месте. Название и бренд сохраняются — «Бастион» зарегистрирован и продолжает работать под прежним именем.
Концерты на новом месте уже запланированы: 20 февраля состоится трибьют «Агата Кристи», а 28 февраля — Metallica tribute show.
В «Понарте» сейчас также работает иммерсивная выставка, вдохновлённая библейским потопом.