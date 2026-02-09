Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

Рабочая неделя с 9 по 13 февраля в Калининграде будет богата на культурные мероприятия. Любители живописи смогут побывать на вернисажах, а поклонники истории и литературы — на лекциях. «Клопс» рассказывает о бесплатных событиях недели.
Выставка «Мгновения зимы»0+
Когда: вторник, 10 февраля, с 12:00
Где: Библиотека им. С. Х. Симкина (Сержанта Щедина, 19)
Художник Сергей Дударев представит серию работ, посвящённых самому холодному времени года. Гости увидят 11 акварелей, которые передают всё очарование русской зимы — от тихого «Первого снега» до величественного «Зимнего заката».
Параллельно с экспозицией будет работать книжная выставка «Мир живописи» с тематической литературой.
Вход свободный. Выставка работает до 28 февраля.
Турнир по шахматам в «Ельцине»18+
Когда: вторник, 10 февраля, 19:00
Где: Бар «Ельцин» (Гаражная, 2)
В программе — 10 туров невероятно быстрых шахматных партий. Участвовать могут игроки любого уровня, от новичков до профи.
Вход свободный. Чтобы участвовать, нужно оставить комментарий «пуля +» под постом в телеграм-канале.
Лекция «Агата Кристи. Личность, жизнь, детективы»16+
Когда: среда, 11 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Кандидат филологических наук Анастасия Гильманова проведёт встречу, посвящённую королеве детектива. Гости лекции не только разберутся в секретах писательского мастерства Кристи, но и заглянут за кулисы её не менее удивительной биографии. Это история долгой жизни, вместившей смену эпох, мировые войны, путешествия, два брака и глубокую любовь к Востоку.
Вход свободный.
Лекция «По одёжке встречают...»12+
Когда: среда, 11 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Основательница мастерской ручного ткачества «Ткацкая Калининградская» Мария Лебедева откроет новый цикл лекций о глубинных основах народного костюма. На первой встрече участники разберутся, как одежда защищала человека от холода и от сглаза, что рассказывала о возрасте, статусе и происхождении своего владельца. А ещё — узнают, как технология ткачества диктовала особенности кроя.
Вход свободный.
Мастер-класс «Видеоблогер на смартфоне»12+
Когда: пятница, 13 февраля, 16:00
Где: молодёжный комплекс «Медиацентр» (Советский проспект, 128)
Желающих приглашают научиться снимать и монтировать яркие профессиональные видеоролики прямо на своём смартфоне. Участники не просто узнают теорию, но и сразу применят её на практике, создав свой первый короткий клип.
Участие бесплатное для молодых людей до 35 лет. Необходимо будет взять с собой смартфон с полным зарядом.
Выставка «Волшебные миры Толкина, Гофмана, Белянина, Чарской»6+
Когда: пятница, 13 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека, лекционный зал (проспект Мира, 9/11)
Иллюстратор, член Союза художников России Юлия Соколовская представит свои работы, посвящённые литературным вселенным: от эпического Средиземья Толкина и фантасмагорий Гофмана до детективных фантазий Андрея Белянина и рыцарских сюжетов Лидии Чарской. Особое очарование работам придают локации — волшебство порой разворачивается на фоне современного Калининграда.
В программе вернисажа — кураторская экскурсия от искусствоведа Алёны Мирошниченко и музыкальное сопровождение от лауреата международных конкурсов Анны Червонооченко (фортепиано).
Вход на открытие свободный.