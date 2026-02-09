Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

Иллюстрация: Midjourney

Рабочая неделя с 9 по 13 февраля в Калининграде будет богата на культурные мероприятия. Любители живописи смогут побывать на вернисажах, а поклонники истории и литературы — на лекциях. «Клопс» рассказывает о бесплатных событиях недели.

Выставка «Мгновения зимы»0+ Когда: вторник, 10 февраля, с 12:00 Где: Библиотека им. С. Х. Симкина (Сержанта Щедина, 19) Художник Сергей Дударев представит серию работ, посвящённых самому холодному времени года. Гости увидят 11 акварелей, которые передают всё очарование русской зимы — от тихого «Первого снега» до величественного «Зимнего заката». Параллельно с экспозицией будет работать книжная выставка «Мир живописи» с тематической литературой. Вход свободный. Выставка работает до 28 февраля.

Турнир по шахматам в «Ельцине»18+ Когда: вторник, 10 февраля, 19:00 Где: Бар «Ельцин» (Гаражная, 2) В программе — 10 туров невероятно быстрых шахматных партий. Участвовать могут игроки любого уровня, от новичков до профи. Вход свободный. Чтобы участвовать, нужно оставить комментарий «пуля +» под постом в телеграм-канале.

Лекция «Агата Кристи. Личность, жизнь, детективы»16+ Когда: среда, 11 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Кандидат филологических наук Анастасия Гильманова проведёт встречу, посвящённую королеве детектива. Гости лекции не только разберутся в секретах писательского мастерства Кристи, но и заглянут за кулисы её не менее удивительной биографии. Это история долгой жизни, вместившей смену эпох, мировые войны, путешествия, два брака и глубокую любовь к Востоку. Вход свободный.

Лекция «По одёжке встречают...»12+ Когда: среда, 11 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Основательница мастерской ручного ткачества «Ткацкая Калининградская» Мария Лебедева откроет новый цикл лекций о глубинных основах народного костюма. На первой встрече участники разберутся, как одежда защищала человека от холода и от сглаза, что рассказывала о возрасте, статусе и происхождении своего владельца. А ещё — узнают, как технология ткачества диктовала особенности кроя. Вход свободный.

Мастер-класс «Видеоблогер на смартфоне»12+ Когда: пятница, 13 февраля, 16:00 Где: молодёжный комплекс «Медиацентр» (Советский проспект, 128) Желающих приглашают научиться снимать и монтировать яркие профессиональные видеоролики прямо на своём смартфоне. Участники не просто узнают теорию, но и сразу применят её на практике, создав свой первый короткий клип. Участие бесплатное для молодых людей до 35 лет. Необходимо будет взять с собой смартфон с полным зарядом.