Статья

Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

12:24
Автор:
Анонсы
Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Рабочая неделя с 9 по 13 февраля в Калининграде будет богата на культурные мероприятия. Любители живописи смогут побывать на вернисажах, а поклонники истории и литературы — на лекциях. «Клопс» рассказывает о бесплатных событиях недели. 

Выставка «Мгновения зимы»0+

Когда: вторник, 10 февраля, с 12:00

Где: Библиотека им. С. Х. Симкина (Сержанта Щедина, 19)

Художник Сергей Дударев представит серию работ, посвящённых самому холодному времени года. Гости увидят 11 акварелей, которые передают всё очарование русской зимы — от тихого «Первого снега» до величественного «Зимнего заката». 

Параллельно с экспозицией будет работать книжная выставка «Мир живописи» с тематической литературой.

Вход свободный. Выставка работает до 28 февраля.

Турнир по шахматам в «Ельцине»18+

Когда: вторник, 10 февраля, 19:00

Где: Бар «Ельцин» (Гаражная, 2)

В программе — 10 туров невероятно быстрых шахматных партий. Участвовать могут игроки любого уровня, от новичков до профи.

Вход свободный. Чтобы участвовать, нужно оставить комментарий «пуля +» под постом в телеграм-канале.

Лекция «Агата Кристи. Личность, жизнь, детективы»16+

Когда: среда, 11 февраля, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Кандидат филологических наук Анастасия Гильманова проведёт встречу, посвящённую королеве детектива. Гости лекции не только разберутся в секретах писательского мастерства Кристи, но и заглянут за кулисы её не менее удивительной биографии. Это история долгой жизни, вместившей смену эпох, мировые войны, путешествия, два брака и глубокую любовь к Востоку.

Вход свободный.

Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Лекция «По одёжке встречают...»12+

Когда: среда, 11 февраля, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Основательница мастерской ручного ткачества «Ткацкая Калининградская» Мария Лебедева откроет новый цикл лекций о глубинных основах народного костюма. На первой встрече участники разберутся, как одежда защищала человека от холода и от сглаза, что рассказывала о возрасте, статусе и происхождении своего владельца. А ещё — узнают, как технология ткачества диктовала особенности кроя.

Вход свободный.

Мастер-класс «Видеоблогер на смартфоне»12+

Когда: пятница, 13 февраля, 16:00

Где: молодёжный комплекс «Медиацентр» (Советский проспект, 128)

Желающих приглашают научиться снимать и монтировать яркие профессиональные видеоролики прямо на своём смартфоне. Участники не просто узнают теорию, но и сразу применят её на практике, создав свой первый короткий клип. 

Участие бесплатное для молодых людей до 35 лет. Необходимо будет взять с собой смартфон с полным зарядом. 

Выставка «Волшебные миры Толкина, Гофмана, Белянина, Чарской»6+

Когда: пятница, 13 февраля, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека, лекционный зал (проспект Мира, 9/11)

Иллюстратор, член Союза художников России Юлия Соколовская  представит свои работы, посвящённые литературным вселенным: от эпического Средиземья Толкина и фантасмагорий Гофмана до детективных фантазий Андрея Белянина и рыцарских сюжетов Лидии Чарской. Особое очарование работам придают локации — волшебство порой разворачивается на фоне современного Калининграда.

В программе вернисажа — кураторская экскурсия от искусствоведа Алёны Мирошниченко и музыкальное сопровождение от лауреата международных конкурсов Анны Червонооченко (фортепиано).

Вход на открытие свободный.

468