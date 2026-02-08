За что мы благодарны учёным: 5 познавательных книг ко Дню российской науки

Иллюстрация: Midjourney

Ежегодно 8 февраля отмечают День российской науки. Но много ли мы знаем о тех, кто способствовал её величию? «Клопс» выбрал пять о самых интересных судьбах отечественных учёных.

1. «Русские учёные и изобретатели»12+ Владислав Артёмов Это историческая энциклопедия, которая рассказывает о знаменитых учёных и изобретателях из России. В ней представлены биографии Менделеева, Павлова, Пирогова, Тимирязева. Автор рассказал и о том, что помогло этим людям стать известными, и о ценности их открытий для всего мира. Книга охватывает большой исторический период: с XVIII по XX век. Стиль повествования достаточно сухой, что позволяет взглянуть на рассказанное объективно и понять, какие фигуры производят на каждого читателя наибольшее впечатление.

2. «Русские инженеры»16+ Лев Гумилевский Книга посвящена истории инженерного дела и технической мысли в России — от древнерусских ремёсел до достижений XX века. Автор рассказывает о жизни реальных учёных, изобретениях и о том, как абстрактные идеи формировали науку и промышленность. Написано исследование достаточно давно — в 1947 году — после чего автор его дополнял. Труд Гумилевского оказался настолько любим читателями, что его много раз переиздавали. Последний на данный момент вариант вышел в 2023 году.

3. «Безумные русские ученые»12+ Евгений Жаринов Автор взялся за глобальный конфликт: стремление к власти и технологиям с одной стороны и предрасположенность к мирному созерцанию — с другой. С этой точки зрения Жаринов рассматривает биографии русских учёных, показывая, как и почему отечественная наука развивалась иначе, чем западная. Книга была издана в серии «Классика лекций» и является не столько историческим исследованием, сколько рассуждением. В ней сочетаются история, философия, культурология и критическое осмысление отечественной научной традиции.

4. «Лингвисты, пришедшие с холода»16+ Мария Бурас Книга посвящена советским лингвистам, которые в эпоху оттепели вышли из научной изоляции и дали толчок развитию мирового языкознания. В текст вплетены голоса реальных учёных: Вячеслава Иванова, Владимира Успенского, Игоря Мельчука. Научно-популярное исследование Бурас представляет собой летопись советской лингвистики — науки, которая объединила выдающихся исследователей языка. Однако интересно оно будет не только специалистам, но и всем, кто интересуется отечественной историей.

5. «Секретные академики»16+ Владимир Губарев Автор собрал истории учёных, чьи имена долгие годы оставались засекреченными, а вклад не всегда был известен широкой публике. В книгу вошли рассказы о людях, которые занимались самыми передовыми разработками: от создания атомной и термоядерной физики до технологий космической гонки. Губарев лично пообщался с участниками событий, получив информацию из первых уст. Получился уникальный рассказ о том, как в СССР переплетались наука, государство и идеология, и как всё это влияло на судьбы отдельных учёных.