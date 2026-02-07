«Большие надежды» на вечер: 7 отличных экранизаций Диккенса, которые можно посмотреть в его день рождения

7 февраля 1812 года родился Чарльз Диккенс — автор множества бессмертных романов о викторианской Англии. Его книги вдохновили немало режиссёров, от Романа Полански до Армандо Ианнуччи. Ко дню рождения писателя «Клопс» вспомнил семь достойных экранизаций.

1. «Большие надежды»12+ Пип (Джереми Ирвин) — сирота, который растёт в семье кузнеца и мечтает о лучшей жизни. Внезапно на мальчика обращает внимание эксцентричная богачка Мисс Хэвишем (Хелена Бонэм Картер). Благодаря её деньгам и влиянию Пип отправляется в Лондон, где пытается стать джентльменом и завоевать сердце Эстеллы (Холлидей Грейнджер) — приёмной дочери мисс Хэвишем. Фильм Майка Ньюэлла 2012 года известен своей мрачной викторианской атмосферой. А ещё — более сжатым, чем у большинства экранизаций Диккенса, повествованием. Создателям пришлось пропустить некоторые эпизоды, чтобы уложиться в хронометраж, но настроение и посыл книги они предали без изменений.

Кадр из фильма «Большие надежды»

2. «История Дэвида Копперфилда»12+ Фильм основан на одноимённом романе, рассказывающем о жизни Дэвида Копперфилда (Дев Патель) с детских лет до зрелости. После смерти отца мальчик сталкивается с бедностью, отправляется работать, учится дружить и справляться с невзгодами — в общем, сам строит свою судьбу. Режиссёр Армандо Ианнуччи известен оригинальным чувством юмора и остроумной режиссурой. В эту историю он также привнёс свежести — не теряя, однако, сути первоисточника. Роли исполнили звёзды британского кино: Питер Капальди, Бен Уишоу, Тильда Суинтон и Хью Лори.

Кадр из фильма «История Дэвида Копперфилда»

3. «Оливер Твист»12+ Оливер Твист (Барни Кларк) — сирота, живущий в работном доме. После серии неприятных событий он сбегает и вступает в банду уличных воров. Новые друзья пытаются втянуть Оливера в преступный мир, но парень сохраняет доброту души — и его судьба вновь круто меняется благодаря благородному мистеру Браунлоу (Эдвард Хардвик). Драма Романа Полански по мотивам одноимённого романа вышла в 2005 году. Кино сохранило все идеи Диккенса: это аутентичная и очень серьёзная история про эксплуатацию детей, жестокость и внутреннюю чистоту.

Кадр из фильма «Оливер Твист»

4. «Холодный дом»12+ В Англии идёт многолетняя — более 50 лет — судебная тяжба по делу «Джарндисы против Джарндисов». Это сложный спор о наследстве, который сопряжён с множеством драм, интриг и семейных тайн — и судьбой Эстер Саммерсон (Анна Максвелл Мартин), которая хочет узнать тайну своего происхождения. Сериал состоит из 15 эпизодов. В ролях — Кэри Маллиган, Чарльз Дэнс и Джиллиан Андерсон. Шоу получило множество наград, в том числе «Эмми» за грим и кинематографию, а в 2006 году было признано «Лучшим драматическим сериалом» на британском телевидении.

Кадр из фильма «Холодный дом»

5. «Крошка Доррит»12+ Эми Доррит (Сара Ланкашир) родилась и выросла в долговой тюрьме, где томится её семья. Хотя девушка честна и трудолюбива, общество и судебная система постоянно вмешиваются в её судьбу. Параллельно развивается линия молодого аристократа Артура Клавелла (Адам Джарридж), который хочет выйти за рамки классовой системы. Однажды их пути пересекаются. Мини-сериал, состоящий из шести эпизодов, позволяет увидеть широкую панораму жизни в викторианской Англии — в том числе и неприглядные её стороны. «Крошка Доррит» получила несколько номинаций BAFTA и «Эмми», а также стала хитом у любителей исторических драм.

Кадр из фильма «Крошка Доррит»

6. «Духи Рождества»12+ Скупой ростовщик Эбенезер Скрудж (Патрик Стюарт) отвергает радости и заботу о других. В канун зимних праздников к нему является призрак покойного партнёра, а потом — духи Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества. Видения, которые они показывают, заставляют Скруджа переосмыслить своё отношение к миру. Фильм Дэвида Хью Джонса 1999 года стал одной из самых известных экранизаций «Рождественской песни». Во многом — благодаря игре Патрика Стюарта, который до этого много лет исполнял роль Скруджа на сцене.

Кадр из фильма «Духи Рождества»

7. «Диккенсиада»12+ В основу сюжета легли несколько произведений Чарльза Диккенса. На экране встречаются Эбенезер Скрудж, Оливер Твист, Артур Хэвишем и другие, а основная загадка связана с работой детектива Бакета из романа «Холодный дом». В течение 20 эпизодов сериал показывает предыстории, пересечения и новые ракурсы знакомых сюжетов. В русском прокате шоу выходило под разными названиями: «Диккенсиада», «Диккенсовщина» и «Эпоха Диккенса».

Кадр из сериала «Диккенсиада»