Романтика, драйв и новые хиты: в Светлогорске с концертом выступит певец Emin

В театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 5 июля, даст концерт исполнитель Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом Emin. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

«В 2026 году Emin продолжает гастрольный тур. В программе как знакомые хиты, так и свежие композиции, уже успевшие полюбиться слушателям. Особое место займут песни из альбомов, вдохновлённых музыкой Элвиса Пресли и Муслима Магомаева», — следует из анонса.



Поклонники услышат хиты «Отпусти и лети», «Синяя вечность», «Благодарю, мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», Still, I Got a Feelin' in My Body и многие другие. Все песни артист исполняет вживую в сопровождении музыкантов, с которыми выступает уже много лет. «Это не просто концерт, а тёплый музыкальный вечер, наполненный яркими эмоциями», — подчёркивают устроители.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».