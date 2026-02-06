Никаких конфет и шампуней: 6 необычных идей, чтобы порадовать партнёра на День всех влюблённых

Покупка подарка — это всегда повод напрячь воображение. Особенно на День всех влюблённых: тут презент должен быть одновременно милым, личным и романтичным. «Клопс» собрал шесть идей для тех, кто не хочет оказаться банальным.

Ночь в хорошем отеле Оплатите одну ночь в красивом месте — не обязательно в другом городе, можно даже по соседству. Это оригинальнее, чем ужин в ресторане, и позволит получить новые совместные впечатления. Главный плюс такого подарка — в отеле можно сосредоточиться на отдыхе. Никому не придётся думать об уборке и других бытовых проблемах, которые неизбежно возникнут дома и убьют всю романтику. Для тех, кто готов потратиться, многие гостиницы предлагают пакет «романтическая ночь» с дополнительными опциями — например, ужином в номер. Только учтите, что их, как и сам отель, лучше заказывать заранее.

Иллюстрация: Midjourney

Массаж или баня Нейробиологи доказали: синхронное расслабление усиливает привязанность сильнее, чем разговоры. Неважно, где именно вы захотите отдохнуть — в спа, на массаже или в сауне. Главное, чтобы это был приятный телесный опыт. Чтобы ничто не испортило романтику, выбирайте спокойные места с хорошими отзывами, где можно арендовать «кабинку для двоих» или отдельный зал. Для тех, кто не любит общественные места, некоторые салоны предлагают выездные услуги.

Иллюстрация: Midjourney

Бытовая услуга Это не так романтично, как предыдущие варианты, зато полезно: снижение стресса обыденности напрямую повышает качество отношений. Если уборка, стирка и готовка утомляют вашего партнёра, хорошей идеей будет переложить часть его забот на профессионалов — например, можно оплатить клининг или бытовой ремонт. Нужно учесть нюансы: выбирайте услуги, которые действительно будут полезны. Если вы не уверены в своём решении, задумайтесь о покупке сертификата — пусть партнёр сам сформулирует запрос.

Иллюстрация: Midjourney

Совместный опыт Вариант для тех, кто не любит копить вещи — совместные впечатления. Это поможет преодолеть рутину, а ещё — покажет, что вам нравится делать что-то вместе. Постарайтесь найти баланс между интересами партнёра и новизной. Побывайте вдвоём там, где вы оба никогда не были. Вариантов масса: это может быть небольшое путешествие, мастер-класс, спортивная тренировка или концерт. Подойдёт даже волонтёрское мероприятие — главное, чтобы вам обоим понравилось.

Иллюстрация: Midjourney

Предмет для дома Вспомните, что часто раздражает вашего партнёра: свет, шум, холод, недостаток места? Найдите вещь, которая устранит триггер — это будет очень заботливо с вашей стороны и поможет в будущем избежать ссор. Важно, чтобы предмет не был просто красивым сувениром. Подумайте об увлажнителях воздуха, ночниках, мини-грелках, плотных шторах или масках для сна. Есть лайфхак: если этот предмет действительно нужен вашему партнёру, вероятно, что он уже использует нечто похожее, но менее эффективное.

Иллюстрация: Midjourney

Профессиональная фотосессия Это ещё один нематериальный подарок с ощутимой пользой. Подойдёт он партнёрам любого пола: мужчинам, как и женщинам, нередко хочется почувствовать себя моделями и получить красивые фото для соцсетей. Фотосессию нужно продумать заранее: выберите стиль, локацию и время, когда всем будет удобно. В большинстве студий вас охотно проконсультируют, а некоторые даже могут предложить специальные пакеты к 14 февраля.

Иллюстрация: Midjourney