Никаких конфет и шампуней: 6 необычных идей, чтобы порадовать партнёра на День всех влюблённых

Покупка подарка — это всегда повод напрячь воображение. Особенно на День всех влюблённых: тут презент должен быть одновременно милым, личным и романтичным. «Клопс» собрал шесть идей для тех, кто не хочет оказаться банальным.
Ночь в хорошем отеле
Оплатите одну ночь в красивом месте — не обязательно в другом городе, можно даже по соседству. Это оригинальнее, чем ужин в ресторане, и позволит получить новые совместные впечатления.
Главный плюс такого подарка — в отеле можно сосредоточиться на отдыхе. Никому не придётся думать об уборке и других бытовых проблемах, которые неизбежно возникнут дома и убьют всю романтику.
Для тех, кто готов потратиться, многие гостиницы предлагают пакет «романтическая ночь» с дополнительными опциями — например, ужином в номер. Только учтите, что их, как и сам отель, лучше заказывать заранее.
Массаж или баня
Нейробиологи доказали: синхронное расслабление усиливает привязанность сильнее, чем разговоры. Неважно, где именно вы захотите отдохнуть — в спа, на массаже или в сауне. Главное, чтобы это был приятный телесный опыт.
Чтобы ничто не испортило романтику, выбирайте спокойные места с хорошими отзывами, где можно арендовать «кабинку для двоих» или отдельный зал. Для тех, кто не любит общественные места, некоторые салоны предлагают выездные услуги.
Бытовая услуга
Это не так романтично, как предыдущие варианты, зато полезно: снижение стресса обыденности напрямую повышает качество отношений. Если уборка, стирка и готовка утомляют вашего партнёра, хорошей идеей будет переложить часть его забот на профессионалов — например, можно оплатить клининг или бытовой ремонт.
Нужно учесть нюансы: выбирайте услуги, которые действительно будут полезны. Если вы не уверены в своём решении, задумайтесь о покупке сертификата — пусть партнёр сам сформулирует запрос.
Совместный опыт
Вариант для тех, кто не любит копить вещи — совместные впечатления. Это поможет преодолеть рутину, а ещё — покажет, что вам нравится делать что-то вместе. Постарайтесь найти баланс между интересами партнёра и новизной.
Побывайте вдвоём там, где вы оба никогда не были. Вариантов масса: это может быть небольшое путешествие, мастер-класс, спортивная тренировка или концерт. Подойдёт даже волонтёрское мероприятие — главное, чтобы вам обоим понравилось.
Предмет для дома
Вспомните, что часто раздражает вашего партнёра: свет, шум, холод, недостаток места? Найдите вещь, которая устранит триггер — это будет очень заботливо с вашей стороны и поможет в будущем избежать ссор.
Важно, чтобы предмет не был просто красивым сувениром. Подумайте об увлажнителях воздуха, ночниках, мини-грелках, плотных шторах или масках для сна. Есть лайфхак: если этот предмет действительно нужен вашему партнёру, вероятно, что он уже использует нечто похожее, но менее эффективное.
Профессиональная фотосессия
Это ещё один нематериальный подарок с ощутимой пользой. Подойдёт он партнёрам любого пола: мужчинам, как и женщинам, нередко хочется почувствовать себя моделями и получить красивые фото для соцсетей.
- Фотосессию нужно продумать заранее: выберите стиль, локацию и время, когда всем будет удобно. В большинстве студий вас охотно проконсультируют, а некоторые даже могут предложить специальные пакеты к 14 февраля.
«Клопс рассказывал про пять романтичных мест в Калининграде, где стоит прогуляться со второй половинкой.