Калининградцам предложили пофотографировать птиц с пользой для науки

В Калининградской области состоится экологическая акция для тех, кто любит наблюдать за птицами. Она будет проходить с 9 по 19 февраля. Об этом сообщили организаторы — «Союз охраны птиц России».

Даты выбрали не случайно: 9 февраля исполняется 33 года со дня создания «Союза охраны птиц», а 19 февраля отмечают национальный День орнитолога.

«Выходите в поля, леса, парки, фотографируйте и записывайте птиц, загружайте свои наблюдения на ресурсы, которые кажутся вам наиболее удобными, но и являются доступными для учёных, которые смогут потом обработать эти данные», — объясняют организаторы акции.

В числе ресурсов, где можно публиковать свои наблюдения — iNaturalist. На базе этого портала есть региональный проект для жителей Калининградской области («Калининградская область — Российская зима 2025-2026»). Загружать фото можно как на сайте, так и в приложении.

Желающие могут присоединиться к премии «Большой год» на том же сайте и побороться за призы.

Фотографировать можно любых птиц, от редких до самых обычных. Единственное условие: участников просят не злоупотреблять снимками городских ворон.