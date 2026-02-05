Испанские страсти, русская тоска и английский юмор: 12 февральских спектаклей калининградской драмы

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

В февральской афише Калининградского драмтеатра можно найти десятки прекрасных спектаклей — от семейных историй и острых социальных высказываний до классики в современном прочтении и эталонных комедий. В нашем обзоре — 12 постановок, которые стоит увидеть до конца зимы.

1. «Пижама на шестерых» 6 февраля, 19:00 Постановка по одной из самых известных пьес Марка Камолетти впервые была представлена в парижском театре Michel в 1985 году и выдержала 900 показов. Пьеса переведена на многие языки мира и дважды была показана на Бродвее. Комедия положений, в которой сама идея перевёртышей и подмен доведена автором до абсурда. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жён и любовниц.

2. «Мёртвые души» 7 февраля, 18:00 Вольная трактовка Нины Садур поэмы Николая Гоголя приводит героя «из прекрасного далёка» в Россию, дав ему в спутницы загадочную и холодную, как ночь, Незнакомку. Девушка обольщает Чичикова, обещая ему исполнение всех тайных желаний. Затем выманивает его из дальнего путешествия на родину, чтобы отдать во власть тёмных сил и разнообразной нечисти. Главный герой проходит через всю пьесу, окружённый туманом тайны и мистики, находясь на грани между жизнью и смертью.

3. «Три супруги совершенства» 8 февраля, 18:00 Три супружеские пары отмечают 18-летие свадеб. Они сыграли их в один день: третьего числа третьего месяца в три часа дня. Герои верят, что это число приносит счастье. Однако совершеннолетие семейной жизни скоропостижно срывает маски с мужской троицы и их «идеальных» жён. Это комедия в стиле фламенко, полная испанских страстей, лжи, измен и разоблачений. Персонажи будут ссориться, остроумно рассуждать о сущности любви и брака.

4. «Фигаро» 12 февраля, 19:00 Калининградский драмтеатр сохраняет дух пьесы Бомарше, но предлагает свой взгляд на легендарного героя. Режиссёр Егор Равинский исследует, где проходит граница между благородным бунтарём и человеком, который готов на всё ради достижения собственной цели. Уникальный визуальный облик постановки создан художницей Марией Бутусовой и художником по свету Нареком Туманяном.

5. «Дикарь» 13 февраля, 19:00 Лирическая комедия по пьесе Алехандро Касоны — это история о том, как понять друг друга, как услышать голос любви, жизни и смерти. Главный герой, Пабло, молод и горяч, но совершенно не приспособлен к нормам социума. Его попытки учиться читать и вести себя в обществе неизменно терпели неудачу. Новый шанс изменить его выпадает молодой учительнице Марго, которая приезжает из мегаполиса.

6. «Чайка» 14 февраля, 18:00 Вместе с актёрами и драматургом Екатериной Августеняк режиссёр Евгений Маленчев адаптировал оригинальный текст, сохранив основные сюжетные линии и повороты. Создатели задумали сократить дистанцию между сегодняшними зрителями и персонажами пьесы, «чтобы почувствовать актуальное содержание человеческой комедии страстей, парадоксов, нелепостей и надежд».

7. «Доходное место» 15 февраля, 18:00 В основе комедии наблюдения молодого автора, служившего писцом в московском Совестном суде. Действие спектакля происходит в старой Москве середины XIX века. Об этом напоминают помпезные картины мещанского быта с портретом «самого» и костюмы персонажей «с иголочки». Чиновники и их семьи — во всей красе. «Как получить доходное место? Можно ли всего добиться честным путем? На сцене живые характеры со своими понятиями и переживаниями. Одиночка «с принципами» противостоит сплочённому большинству «с понятиями»... А вопрос и два века спустя не решается однозначно. Главное российское зло до сих пор не изжито», — говорится в фабуле постановки.

8. «Преступление и наказание» 17 февраля, 19:00 Режиссёр Филипп Гуревич и драматург Лара Бессмертная находят в сюжете великого романа Ф.М. Достоевского отражение болей, актуальных и для современного читателя. Расшифровывая мир романа, постановщик говорит: «Это рассказ об обычных людях, таких же, как мы с вами, со своими слабостями и пороками, про их мечты о лучшей жизни, где появится кто-то «большой и мудрый» и подскажет, как жить. И реальность героев состоит из ожидания милосердия и отпущения грехов».

9. «Любовник» 18 и 19 февраля, 19:00 Главный герой после кончины своей избранницы обнаруживает среди снимков послание и узнаёт, что на протяжении двух десятилетий сердце супруги принадлежало не ему. Постановка — о путешествиях в пространстве-времени, о семье, любви к близким людям, о сложностях приятия и прощения. Гиперреалистичность материального мира сочетается с сюрреалистическими сценами сновидений главного героя: «Здесь реальное смешивается с воображаемым, а мифологемы подкрепляются необычным визуальным рядом. При этом драматизм ситуации не лишён простого жизненного юмора».

10. «Groza» 20 февраля, 19:00 «Режиссёр Евгений Маленчев и артисты калининградской драмы перевели хрестоматийный текст, написанный в XIX веке, на современный русский язык, переосмыслив сюжет. Чтобы сократить дистанцию между зрителями и событиями пьесы, авторы спектакля перенесли действие в наши дни и сфокусировали внимание на отношениях в семье Кабановых», — говорится в описании события. По словам постановщика, актёры репетируют на русском языке, но пользуются английскими переводами, чтобы посмотреть на события пьесы заново и «сформировать свежий взгляд на давно известный сюжет».

11. «Собачье сердце» 25 и 26 февраля, 19:00 Постановка обращена к вечным вопросам о природе человека, ответственности науки и цене социальных экспериментов. «Ровно 100 лет назад Михаил Булгаков написал свою самую известную повесть. Как она прозвучит сегодня? Станет ли Шарик жертвой человеческого безумия? Или Преображенский станет жертвой созданного им существа? Режиссёр Евгений Маленчев, балансируя в спектакле между смехом и ужасом, не только сохраняет сюжет повести, но и авторское определение жанра — чудовищная история», — следует из описания.

12. «Наше всё» 27 февраля, 19:00 Фантазийная постановка объединяет реальный и сказочный миры. Это история любви современных Руслана и Людмилы — насыщенная событиями и актуальными темами жизнь старшеклассников элитного творческого лицея. «Эстетическое удовольствие и визуальная красота спектакля позволяют без лишнего напряжения погрузиться в глубину вечных тем великих русских классиков. А заодно и узнать, что бы могли сказать о происходящем они сами: Фёдор Достоевский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Иван Тургенев появляются на сцене, чтобы подискутировать», — говорится о спектакле.