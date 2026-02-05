«Половинка», «Цветы» и «10 капель»: группа «Танцы минус» даст концерт в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 14 июня, состоится концерт группы «Танцы минус». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

За 20 лет существования петербургский бенд выпустил 11 альбомов, несколько из которых стали суперхитами. Музыкантам принадлежат шлягеры «Половинка», «Танцы», «Диктофоны», «Цветы», «Иду», «Не теряй меня», «Город», «10 капель», «Из Ленинграда» и многие другие.

«Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам, включая манифест поколения — фильм «Брат 2» Алексея Балабанова», — пишут о творчестве коллектива.

Поклонников ждут в 19:00.