Сам не нагуглишь: в Калининграде бесплатно покажут короткометражки для детей и взрослых

13:56
Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

В библиотеках Калининграда пройдут бесплатные кинопоказы. Серия мероприятий запланирована в рамках программы «Эхо Дней короткометражного кино». Об этом сообщает Калининградская Централизованная библиотечная система.

Зрителей ждут два «кинодня» и несколько площадок. 

«Суздальфест»6+

Первый показ состоится 7 февраля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова на Московском проспекте, 39. Здесь представят детскую анимационную программу продолжительностью один час.

В неё вошли: 

  1. «Сафари» Анастасии Соколовой — ироничная история о том, как африканские животные проучили туристов;
  2. фильм Евгении Ковязиной «Мальчик из Талого Щелья», основанный на саамских поверьях;
  3. философская притча Инны Пиликиной «Полётоведение» о мечте обрести крылья;
  4. экранизация сказки о Руслане и Людмиле в версии Матвея Лашко;
  5. мультфильм Таисии Касько «Аглая» о юной лыжнице;
  6. сказочная «Чаинка» Дарьи Столбецовой по мотивам произведения Марины Москвиной;
  7. фильм Анны Мальгиновой «Летим» — про друзей, мечтающих об идеальном празднике.

«Большая сила маленьких вещей»16+

В этот же день, 7 февраля, в 15:00 начнётся программа в библиотеке имени С. А. Снегова на улице 9 Апреля, 5. Зрителям предложат подборку короткометражных игровых и анимационных фильмов.

В том числе:

  1. «Глупая собака» Дарьи Ищейкиной — о странных поступках домашнего питомца;
  2. притча Жанны Бекмамбетовой «Сын» о надежде и родительской любви;
  3. драматичный «Трамвай № 13» Ирины Ковтун-Ментурович, в котором герои пытаются осмыслить утрату;
  4. Посвящённая белым медведям «Метеостанция» Анастасии Соколовой;
  5. камерная работа Вари Волковой «Сила Рыбов» — о поддержке и заботе в последние дни жизни;
  6. фильм Евгения Головина «Мать корабля» — об одиночестве и хрупкости человеческого счастья.
Иллюстрация: Midjourney

«Звёзды в коротком метре»18+

Завершит цикл программа, которую представят 18 марта в 14:00 в Городской юношеской библиотеке на улице Гайдара, 87. 

В список попали:

  1. фильм Радды Новиковой «Замуж второй раз» — о сложных семейных отношениях и взрослом выборе;
  2. провокационная лента Степана Азаряна «Не Дед Мороз», в которой сказочный персонаж решает начать новую жизнь;
  3. история «Про корову» Николая Алексеева и Антона Симухина о столкновении городской и деревенской реальности;
  4. комедийная зарисовка Александры Розовской «Фак Ап»;
  5. фильм Евгения Цыганова «Я не помню», посвящённый памяти и единственному воспоминанию, которое остаётся с человеком навсегда.

Международный день короткометражного кино отмечается в мире с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В России акция проходит с 2014 года, а с 2022 года проект имеет статус международного кинофестиваля и реализуется при поддержке ПФКИ.

