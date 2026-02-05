Сам не нагуглишь: в Калининграде бесплатно покажут короткометражки для детей и взрослых

В библиотеках Калининграда пройдут бесплатные кинопоказы. Серия мероприятий запланирована в рамках программы «Эхо Дней короткометражного кино». Об этом сообщает Калининградская Централизованная библиотечная система.
Зрителей ждут два «кинодня» и несколько площадок.
«Суздальфест»6+
Первый показ состоится 7 февраля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова на Московском проспекте, 39. Здесь представят детскую анимационную программу продолжительностью один час.
В неё вошли:
- «Сафари» Анастасии Соколовой — ироничная история о том, как африканские животные проучили туристов;
- фильм Евгении Ковязиной «Мальчик из Талого Щелья», основанный на саамских поверьях;
- философская притча Инны Пиликиной «Полётоведение» о мечте обрести крылья;
- экранизация сказки о Руслане и Людмиле в версии Матвея Лашко;
- мультфильм Таисии Касько «Аглая» о юной лыжнице;
- сказочная «Чаинка» Дарьи Столбецовой по мотивам произведения Марины Москвиной;
- фильм Анны Мальгиновой «Летим» — про друзей, мечтающих об идеальном празднике.
«Большая сила маленьких вещей»16+
В этот же день, 7 февраля, в 15:00 начнётся программа в библиотеке имени С. А. Снегова на улице 9 Апреля, 5. Зрителям предложат подборку короткометражных игровых и анимационных фильмов.
В том числе:
- «Глупая собака» Дарьи Ищейкиной — о странных поступках домашнего питомца;
- притча Жанны Бекмамбетовой «Сын» о надежде и родительской любви;
- драматичный «Трамвай № 13» Ирины Ковтун-Ментурович, в котором герои пытаются осмыслить утрату;
- Посвящённая белым медведям «Метеостанция» Анастасии Соколовой;
- камерная работа Вари Волковой «Сила Рыбов» — о поддержке и заботе в последние дни жизни;
- фильм Евгения Головина «Мать корабля» — об одиночестве и хрупкости человеческого счастья.
«Звёзды в коротком метре»18+
Завершит цикл программа, которую представят 18 марта в 14:00 в Городской юношеской библиотеке на улице Гайдара, 87.
В список попали:
- фильм Радды Новиковой «Замуж второй раз» — о сложных семейных отношениях и взрослом выборе;
- провокационная лента Степана Азаряна «Не Дед Мороз», в которой сказочный персонаж решает начать новую жизнь;
- история «Про корову» Николая Алексеева и Антона Симухина о столкновении городской и деревенской реальности;
- комедийная зарисовка Александры Розовской «Фак Ап»;
- фильм Евгения Цыганова «Я не помню», посвящённый памяти и единственному воспоминанию, которое остаётся с человеком навсегда.
Международный день короткометражного кино отмечается в мире с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В России акция проходит с 2014 года, а с 2022 года проект имеет статус международного кинофестиваля и реализуется при поддержке ПФКИ.