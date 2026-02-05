Сам не нагуглишь: в Калининграде бесплатно покажут короткометражки для детей и взрослых

В библиотеках Калининграда пройдут бесплатные кинопоказы. Серия мероприятий запланирована в рамках программы «Эхо Дней короткометражного кино». Об этом сообщает Калининградская Централизованная библиотечная система.

Зрителей ждут два «кинодня» и несколько площадок.

«Суздальфест»6+

Первый показ состоится 7 февраля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова на Московском проспекте, 39. Здесь представят детскую анимационную программу продолжительностью один час.

В неё вошли:

«Сафари» Анастасии Соколовой — ироничная история о том, как африканские животные проучили туристов; фильм Евгении Ковязиной «Мальчик из Талого Щелья», основанный на саамских поверьях; философская притча Инны Пиликиной «Полётоведение» о мечте обрести крылья; экранизация сказки о Руслане и Людмиле в версии Матвея Лашко; мультфильм Таисии Касько «Аглая» о юной лыжнице; сказочная «Чаинка» Дарьи Столбецовой по мотивам произведения Марины Москвиной; фильм Анны Мальгиновой «Летим» — про друзей, мечтающих об идеальном празднике.

«Большая сила маленьких вещей»16+

В этот же день, 7 февраля, в 15:00 начнётся программа в библиотеке имени С. А. Снегова на улице 9 Апреля, 5. Зрителям предложат подборку короткометражных игровых и анимационных фильмов.

В том числе: