«В тихой скорби»: в Советске архитектурная экспертиза неожиданно пролила свет на трагедию одной семьи

В доме два этажа, есть подвал, мансарда и чердак. Кандидат в памятники отличается от соседей ломаным силуэтом кровли, а также маленькими самостоятельными крышами над мансардными окнами и балконами.

Особняк находится в старинном районе, который сформировался в начале XX века и был ограничен Мольтке-штрассе, Мец-штрассе, Бисмарк-штрассе и Роон-штрассе (ныне улицы Гастелло, Лермонтова и Титова). Здание было построено в югендстиле — на стыке классицизма и модерна.

Дом на Титова с 2011 года находился в перечне выявленных ОКН. В конце 2025 года его предложили включить в реестр как памятник местного значения.

Точной информации о том, в каком году когда здание было построено, не сохранилось. Самым вероятным эксперты называют промежуток между 1924 и 1927 годами.

До 1945 года здание использовали как жилой дом. Сколько там размещалось семей, неизвестно. Но благодаря газетному архиву экспертам удалось установить имена двух бывших жильцов. Их родственники переехали в Баварию, но не забыли тех, кто остался на прежнем месте.

Звали найденных жителей Артур и Анна Бергис. Они умерли соответственно в 1945 и 1946 годах, как следует из некролога, причиной стал голод.

«В память. В тихой скорби мы вспоминаем наших добросердечных родителей, родственников, дедушку и бабушку. <...> Верные руки приковали их к земле Восточной Пруссии. Для нас они незабываемы!» — говорится в заметке, опубликованной в газете «Das Ostpreußenblatt» 14 ноября 1953 года.

После этого, в советские времена, в особняке никто не жил: здание не пострадало в ходе войны и вплоть до 2006 года использовалось как объект здравоохранения. Сейчас оно заброшено и постепенно разрушается.

Тем не менее эксперты пришли к выводу, что дом сохранился хорошо. Были утрачены отдельные элементы, но основные архитектурные особенности дошли до наших дней в неизменном виде. Здание рекомендовали включить в реестр памятников.