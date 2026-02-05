«Культурная мозаика» и зимняя рыбалка: куда можно весело и бесплатно сходить в Калининградской области в выходные

Первый уикенд февраля в Калининградской области обещает быть морозным и насыщенным на события. Запланированы лекции, концерты, открытия выставок и даже соревнования по зимней рыбалке. «Клопс» рассказывает, куда можно бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.
Выставка «Скоро весна!»12+
Когда: пятница, 6 февраля, 16:00
Где: музей Фридландские ворота (Дзержинского, 32)
В блокгаузе состоится открытие персональной выставки художницы Людмилы Бальцер. В экспозиции — более 50 работ маслом: натюрморты, пейзажи, жанровые сцены. Это итог долгого творческого поиска автора, чей путь пролегал через Сибирь, Германию, Австрию, Испанию, пока не завершился возвращением в Россию.
Вход свободный.
Музыкальная программа «Культурная мозаика»0+
Когда: суббота, 7 февраля, 15:10
Где: «Чеховка» (Московский проспект, 39)
В рамках открытия Года единства народов РФ выступят тандем «Янтарный королёк», вокалистка Татьяна Семиреченская и вокально-инструментальный дуэт «Без брОни».
«Это дуэт, который ассоциируется с мощной энергетикой, искренностью и невероятной харизмой. Творчество артистов находит отклик у слушателей благодаря душевным текстам, глубоким эмоциям и неповторимому стилю исполнения», — говорится в анонсе.
Вход свободный.
Лекция «Архитектурные жемчужины Балтики»16+
Когда: суббота, 7 февраля, 16:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Встреча посвящена исследованию архитектурных особенностей, исторических предпосылок и современных тенденций в проектировании частных домов на побережье Калининградской области. Ведущие — культуролог Екатерина Малафеева, архитектор Виктория Колесникова и дизайнер-стилист Татьяна Конюхова.
Вход свободный.
Концерт «Сила в единстве»0+
Когда: суббота, 7 февраля, 16:00
Где: «Чеховка» (Московский проспект, 39)
Центр межнационального сотрудничества «Дом дружбы» представляет концерт, в котором примут участие чувашские, татаро-башкирские и марийские национальные объединения из Калининграда. Запланированы выступления поэтов — Натальи Солошенко, Эдуарда Михайлова и Надежды Каравайцевой. Прозвучат стихи и песни на национальных языках, будут и танцевальные номера от коллектива «Вдохновение».
Вход свободный.
Выставка «ПриродоВидение»12+
Когда: суббота, 7 февраля, 19:00
Где: пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22)
7 февраля состоится открытие выставки живописи и фотографий. «В её идее заложено проживание природы через разные уровни восприятия: тактильный, интеллектуальный, чувственный», — говорится в описании.
Вход на открытие выставки свободный.
В течение февраля авторы проекта проведут ещё несколько мероприятий. В том числе — дискуссию о природе в литературе, пластический перформанс, мастер-класс по созданию флорариума, лекцию и кинопоказ. Точное время и условия можно уточнить в группе организаторов.
Мастер-класс по вокалу16+
Когда: суббота, 7 февраля, 18:00 и воскресенье, 8 февраля, 13:00
Где: Генерал-лейтенанта Озерова, 19 (2 этаж)
Всех желающих приглашают на практикум по вокально-технической коррекции голоса. На мастер-классе преподаватель с 15-летним стажем Лейла Бабаева разберёт типичные проблемы — зажимы, тихий голос, отсутствие слуха — и даст советы для их решения.
Участие бесплатное по предварительной записи по телефону +7 (963) 297-51-01.
Соревнования по зимней рыбалке0+
Когда: воскресенье, 8 февраля, 12:00
Где: парк развлечений и семейного отдыха «Аистово» (Гурьевский округ, посёлок Аистово)
В программе — непосредственно рыбная ловля, а также горячий чай. Любители зимних развлечений могут взять с собой ватрушки и коньки. Участники будут соревноваться в номинациях «Юный рыбак», «Самая большая рыба», «Больше всех рыбы».
Вход для зрителей свободный.