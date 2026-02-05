«Культурная мозаика» и зимняя рыбалка: куда можно весело и бесплатно сходить в Калининградской области в выходные

Фото: архив «Клопс»

Первый уикенд февраля в Калининградской области обещает быть морозным и насыщенным на события. Запланированы лекции, концерты, открытия выставок и даже соревнования по зимней рыбалке. «Клопс» рассказывает, куда можно бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Выставка «Скоро весна!»12+ Когда: пятница, 6 февраля, 16:00 Где: музей Фридландские ворота (Дзержинского, 32) В блокгаузе состоится открытие персональной выставки художницы Людмилы Бальцер. В экспозиции — более 50 работ маслом: натюрморты, пейзажи, жанровые сцены. Это итог долгого творческого поиска автора, чей путь пролегал через Сибирь, Германию, Австрию, Испанию, пока не завершился возвращением в Россию. Вход свободный.

Музыкальная программа «Культурная мозаика»0+ Когда: суббота, 7 февраля, 15:10 Где: «Чеховка» (Московский проспект, 39) В рамках открытия Года единства народов РФ выступят тандем «Янтарный королёк», вокалистка Татьяна Семиреченская и вокально-инструментальный дуэт «Без брОни». «Это дуэт, который ассоциируется с мощной энергетикой, искренностью и невероятной харизмой. Творчество артистов находит отклик у слушателей благодаря душевным текстам, глубоким эмоциям и неповторимому стилю исполнения», — говорится в анонсе. Вход свободный.

Лекция «Архитектурные жемчужины Балтики»16+ Когда: суббота, 7 февраля, 16:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Встреча посвящена исследованию архитектурных особенностей, исторических предпосылок и современных тенденций в проектировании частных домов на побережье Калининградской области. Ведущие — культуролог Екатерина Малафеева, архитектор Виктория Колесникова и дизайнер-стилист Татьяна Конюхова. Вход свободный.

Иллюстрация: Midjourney

Концерт «Сила в единстве»0+ Когда: суббота, 7 февраля, 16:00 Где: «Чеховка» (Московский проспект, 39) Центр межнационального сотрудничества «Дом дружбы» представляет концерт, в котором примут участие чувашские, татаро-башкирские и марийские национальные объединения из Калининграда. Запланированы выступления поэтов — Натальи Солошенко, Эдуарда Михайлова и Надежды Каравайцевой. Прозвучат стихи и песни на национальных языках, будут и танцевальные номера от коллектива «Вдохновение». Вход свободный.

Выставка «ПриродоВидение»12+ Когда: суббота, 7 февраля, 19:00 Где: пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22) 7 февраля состоится открытие выставки живописи и фотографий. «В её идее заложено проживание природы через разные уровни восприятия: тактильный, интеллектуальный, чувственный», — говорится в описании. Вход на открытие выставки свободный. В течение февраля авторы проекта проведут ещё несколько мероприятий. В том числе — дискуссию о природе в литературе, пластический перформанс, мастер-класс по созданию флорариума, лекцию и кинопоказ. Точное время и условия можно уточнить в группе организаторов.

Мастер-класс по вокалу16+ Когда: суббота, 7 февраля, 18:00 и воскресенье, 8 февраля, 13:00 Где: Генерал-лейтенанта Озерова, 19 (2 этаж) Всех желающих приглашают на практикум по вокально-технической коррекции голоса. На мастер-классе преподаватель с 15-летним стажем Лейла Бабаева разберёт типичные проблемы — зажимы, тихий голос, отсутствие слуха — и даст советы для их решения. Участие бесплатное по предварительной записи по телефону +7 (963) 297-51-01.