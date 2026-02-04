«Мой дар великому писателю»: в Калининграде представили уникальную совместную книгу Гофмана и Шемякина

Во вторник, 4 февраля, в Калининградском областном историко-художественном музее состоялась презентация книги «Сказки Гофмана. Иллюстрации Шемякина». Это уникальное издание, выход которого был приурочен к 250-летию великого романтика. На презентации побывал корреспондент «Клопс».

Книга объединяет четыре произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана — «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Золотой горшок» и «Песочный человек».

Главную её особенность составляют иллюстрации. Специально для этого проекта художник Михаил Шемякин собрал — впервые — более 90 своих работ, посвящённых Гофману. В цикл вошли как иллюстрации к сказкам, так и эскизы для балета «Щелкунчик». Эту постановку в 2001 году Шемякин режиссировал для Мариинского театра — и сам стал автором костюмов и декораций.

Сейчас художник живёт в США, поэтому приветственное слово для калининградцев он записал на видео. Художник признался, что с детства был впечатлён миром Гофмана.

«Эта книга — своеобразный мой дар великому писателю и композитору. Я иллюстрировал его, не думая, что когда-нибудь эти работы попадут в книгу. Просто-напросто я любил этого писателя», — рассказал он.

Шемякин добавил, что испытывает особые чувства к Калининграду — не только как к родине Гофмана, но и как к городу собственного детства. «Ребёнком я объехал [эти места] с советскими войсками. Отец мой был комендантом нового города, который был назван через некоторое время Калининградом — мы въехали ещё в Кёнигсберг».