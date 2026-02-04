Статья

«Мой дар великому писателю»: в Калининграде представили уникальную совместную книгу Гофмана и Шемякина

Фото: «Клопс»

Во вторник, 4 февраля, в Калининградском областном историко-художественном музее состоялась презентация книги «Сказки Гофмана. Иллюстрации Шемякина». Это уникальное издание, выход которого был приурочен к 250-летию великого романтика. На презентации побывал корреспондент «Клопс».

Книга объединяет четыре произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана — «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Золотой горшок» и «Песочный человек». 

Главную её особенность составляют иллюстрации. Специально для этого проекта художник Михаил Шемякин собрал — впервые — более 90 своих работ, посвящённых Гофману. В цикл вошли как иллюстрации к сказкам, так и эскизы для балета «Щелкунчик». Эту постановку в 2001 году Шемякин режиссировал для Мариинского театра  — и сам стал автором костюмов и декораций.  

Сейчас художник живёт в США, поэтому приветственное слово для калининградцев он записал на видео. Художник признался, что с детства был впечатлён миром Гофмана. 

«Эта книга — своеобразный мой дар великому писателю и композитору. Я иллюстрировал его, не думая, что когда-нибудь эти работы попадут в книгу. Просто-напросто я любил этого писателя», — рассказал он. 

Шемякин добавил, что испытывает особые чувства к Калининграду — не только как к родине Гофмана, но и как к городу собственного детства. «Ребёнком я объехал [эти места] с советскими войсками. Отец мой был комендантом нового города, который был назван через некоторое время Калининградом — мы въехали ещё в Кёнигсберг».

Обратился к собравшимся и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул значимость издания и его красоту: «Эта книга — такой шедевр, который можно читать абсолютно различным людям, от ребёнка до взрослого». 

Беспрозванных поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого проекта. В первую очередь — президента холдинга GS Group и инициатора проекта Андрея Ткаченко.

«На днях был юбилей Гофмана — собственно говоря, мы старались преподнести Калининградской области подарок именно к этой дате, — объяснил Ткаченко, — Это событие уникальное <...>. 

Мне очень приятно, что мы являемся в земляками столь знаменательного человека». 

Президент GS Group добавил, что это уже второй проект, который холдинг реализует в Калининградской области вместе с Михаилом Шемякиным. Первым был монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» в Гусеве. 

За заслуги в развитии культуры Алексей Беспрозванных вручил Андрею Ткаченко благодарственное письмо. Бизнесмен заметил, что получает его уже от третьего губернатора.

«Раз я получаю столько наград от правительства Калининградской области, это теперь моя обязанность, — пошутил Ткаченко, — пока деньги остались, будем стараться».

Книга «Сказки Гофмана. Иллюстрации Шемякина» вышла тиражом 10 тысяч экземпляров. В свободной продаже её не будет, но желающие без труда смогут ознакомиться: экземпляры передали во все основные библиотеки Калининграда и муниципалитетов.

Свои копии получили и два крупнейших городских музея: КОИХМ и музей изобразительных искусств. 

«Мы на одной волне, мы тоже на связи с Михаилом Михайловичем [Шемякиным], — добавила директор музея изобразительных искусств Галина Заболоцкая, — Более того, в декабре прошлого года мы подали на грант фонда Потанина, чтобы организовать новую экспозицию. Михаил Михайлович будет её проектировщиком».

Директор КОИХМ Екатерина Манюк в качестве благодарности подарила авторам проекта каталог музейной коллекции. После этого пригласили на кураторскую экскурсию по «гофмановской» выставке, в пространстве которой проходила презентация.

Михаил Михайлович Шемякин — российский и американский художник, скульптор, график и один из крупнейших представителей неофициального искусства СССР. Автор монумента «Жертвам политических репрессий» и памятника Петру I в Санкт Петербурге, а также главный художник мультфильма «Гофманиана». Работы Шемякина хранятся в крупнейших музеях мира, включая Русский музей и Третьяковскую галерею. 

