Хиты и премьеры в формате большого музыкального шоу: Полина Гагарина выступит с концертом в Калининграде

Во дворце спорта «Янтарный» в воскресенье, 9 августа, состоится большой концерт Полины Гагариной. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Шоу «Навсегда» задумано как хроника творческого пути. Зрители окажутся внутри масштабной инсталляции, где музыка, свет, сценография и живой звук являются частью единого представления, отражающего разные этапы жизни певицы.

В программе — композиции из нового альбома, премьеры и узнаваемые хиты в неожиданной интерпретации. В их числе синглы «Кукушка», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Миллион голосов», «Шагай», «Танец перед зеркалом» и многие другие.

«В жизни каждого из нас есть то, что проносится через годы и остаётся в сердце. Любовь и радость, чувства и впечатления, мгновения и моменты. Из каждого периода жизни мы уносим с собой самое главное, что сердце запомнит навсегда», — пишут в анонсе концерта.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».