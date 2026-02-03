Чтение для всех, и пусть никто не уйдёт обиженным: 3 благотворительные акции ко Дню книгодарения

Иллюстрация: Midjourney

Во всём мире начиная с 2012 года отмечают День дарения книг — 14 февраля. В Калининграде к этой дате приурочили несколько благотворительных акций. «Клопс» рассказывает, где и как можно сделать добрые дела.

Книжная ярмарка Калининградская областная детская библиотека имени А. П. Гайдара открывает юбилейную, десятую благотворительную акцию «Дарите книги с любовью». Собранные издания будут отправлены в многодетные семьи, детские дома, центры помощи несовершеннолетним и сельские библиотеки. Как принять участие: До 11 февраля необходимо заполнить короткую заявку по ссылке и принести книги в библиотеку (Бородинская, 13). Приём ведётся ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме субботы. Непосредственно День книгодарения в библиотеке отметят 13 февраля. С 12:00 начнётся насыщенная программа: гостей ждут розыгрыши, благотворительная ярмарка центра «Верю в чудо», игровые площадки, а также настолка по истории Калининградской области. На празднике тоже можно будет выиграть или обменять книги.

Для пациентов реабилитационного центра Калининградская областная научная библиотека предлагает собрать книги для пациентов регионального реабилитационного центра «Новые горизонты», расположенного в посёлке Ладушкино. Центр оказывает помощь людям различных возрастов — от маленьких детей до пожилых людей. «Новые книги помогут поддержать процесс восстановления и создать благоприятные условия для культурного досуга восстанавливающих здоровье», — говорят организаторы. Как принять участие: Принести книги можно до 13 февраля по адресу: Калининград, проспект Мира 9/11, отдел библиотечного обслуживания (ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме пятницы).