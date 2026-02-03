Наука или искусство: в Калининграде пройдёт 5 бесплатных мероприятий для физиков и лириков

Иллюстрация: Midjourney

Первая неделя февраля порадует калининградцев и гостей города научными фестивалями. А те, кто предпочитает гуманитарные науки, смогут посетить несколько литературных вечеров. «Клопс» рассказывает про пять бесплатных мероприятий на любой вкус.

Для физиков 1. Научно-музыкальное шоу12+ Когда: четверг, 5 февраля, 18:30 Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1) В программе юбилейного вечера: выступление фольклорного ансамбля «Талица», лекции «Физика звука» (доктор физ.-мат. наук) и «Психология музыки» (педагог-психолог). Вход свободный по регистрации.

2. Фестиваль науки в Музее Мирового океана6+ Когда: пятница, 6 февраля, 12:00 Где: Образовательный центр «ОКЕАНиЯ» (набережная Петра Великого, 1в) Программа: 12:00 — лекция «Природопользование в береговой зоне» (регистрация)

13:00 — лекция «Океан в пластиковом плену: от макромусора до микропластика» (регистрация)

14:00 — лекция «Мирный атом» (регистрация)

Для лириков 3. Литературно-музыкальный вечер «Путеводные слова. Михаил Пришвин»12+ Когда: среда, 4 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Вечер, посвящённый творчеству Михаила Пришвина. В программе: разговор о жизни и даре писателя, его дневниках и рассказах о природе, о поиске родственного внимания и гармонии. Ведущая — Елена Незнамова, при участии музыкантов Юлии Ситниковой и Дениса Арютина. Вход свободный.

4. Творческий вечер «Между февралями»18+ Когда: пятница, 6 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Поэт Сергей Михайлов представит новые стихи, написанные за последний год, расскажет о времени между февралём 2025 и 2026 года. Автор книг «Возлюбленные», «Новые песни западных славян», «Жизнь во все стороны», «Рыба говорит». Вход свободный.