Наука или искусство: в Калининграде пройдёт 5 бесплатных мероприятий для физиков и лириков

Первая неделя февраля порадует калининградцев и гостей города научными фестивалями. А те, кто предпочитает гуманитарные науки, смогут посетить несколько литературных вечеров. «Клопс» рассказывает про пять бесплатных мероприятий на любой вкус.
Для физиков
1. Научно-музыкальное шоу12+
Когда: четверг, 5 февраля, 18:30
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1)
В программе юбилейного вечера: выступление фольклорного ансамбля «Талица», лекции «Физика звука» (доктор физ.-мат. наук) и «Психология музыки» (педагог-психолог).
Вход свободный по регистрации.
2. Фестиваль науки в Музее Мирового океана6+
Когда: пятница, 6 февраля, 12:00
Где: Образовательный центр «ОКЕАНиЯ» (набережная Петра Великого, 1в)
Программа:
- 12:00 — лекция «Природопользование в береговой зоне» (регистрация)
- 13:00 — лекция «Океан в пластиковом плену: от макромусора до микропластика» (регистрация)
- 14:00 — лекция «Мирный атом» (регистрация)
Для лириков
3. Литературно-музыкальный вечер «Путеводные слова. Михаил Пришвин»12+
Когда: среда, 4 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Вечер, посвящённый творчеству Михаила Пришвина. В программе: разговор о жизни и даре писателя, его дневниках и рассказах о природе, о поиске родственного внимания и гармонии. Ведущая — Елена Незнамова, при участии музыкантов Юлии Ситниковой и Дениса Арютина.
Вход свободный.
4. Творческий вечер «Между февралями»18+
Когда: пятница, 6 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Поэт Сергей Михайлов представит новые стихи, написанные за последний год, расскажет о времени между февралём 2025 и 2026 года. Автор книг «Возлюбленные», «Новые песни западных славян», «Жизнь во все стороны», «Рыба говорит».
Вход свободный.
5. Презентация книг Андрея Ренскова16+
Когда: пятница, 6 февраля, 18:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39)
Творческая встреча с поэтом, художником и музыкантом Андреем Ренсковым. Автор представит новые книги: сборник стихотворений «Дар Невесомости», книгу-пленэр «Светлогорская тетрадь» и сборник неологизмов «Андрэграунд # 3». Прозвучат стихи в авторском исполнении.
Вход свободный.