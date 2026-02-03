Статья

От «Прожарки» до комедийной терапии: 9 стендап-концертов в Калининграде, на которые стоит сходить в этом году

От «Прожарки» до комедийной терапии: 9 стендап-концертов в Калининграде, на которые стоит сходить в этом году - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

От хедлайнеров юмористических шоу до восходящих звёзд авторской комедии: в Калининграде в этом году планируют выступить десятки известных комиков, часть из них приедут с сольными проектами впервые. В нашей подборке — девять стендап-концертов, которые гарантированно поднимут вам настроение.

1. Филипп Воронин

7 марта, 20:30; ДКЖ

Филипп Воронин — победитель «Comedy Баттл» и один из участников команды КВН «Детективное агентство "Лунный свет"», ставшей двухкратным вице‑чемпионом Высшей лиги. Сегодня его можно увидеть в популярных комедийных шоу Stand Up, «Прожарка» на ТНТ, «Однажды в России», «Игра» и «Звёзды в джунглях».

На сольном концерте комик представит лучший материал — актуальные монологи о повседневности и живую импровизацию: «Филипп виртуозно сочетает тонкий сарказм, самоиронию и меткие наблюдения». 

2. Женский стендап

9 марта, 19:00; РК «Резиденция королей»

«Женский стендап» — флагманский проект ТНТ, который давно вышел за рамки телевизионного шоу. Резидентки без стеснения шутят о том, что их волнует или веселит, будь то сложные отношения, стандарты красоты, семейная жизнь или карьера — героини поднимают актуальные темы, смело бросая вызов стереотипам. Проект завоевал популярность как среди женской аудитории, так и среди мужчин.

В составе участниц — Маргарита Родина,Екатерина Зайцева, Ирина Мягкова, Найка Казиева и Карина Мейханаджян.

3. Егор Свирский

14 марта, 19:00; гостиница «Турист»

Егор Свирский — комик из Беларуси, знакомый зрителям по проекту Stand Up на ТНТ и шоу «Разгоны». Его сольный материал строится на внимательных наблюдениях за повседневным абсурдом и умении говорить о сложных вещах без морализаторства. Свирский легко превращает личные неудачи и внутренние противоречия в повод для смеха. 

4. Валерия Яковлева

27 марта, 20:00; «Заря»

Звезда «Женского стендапа», актриса и блогер приедет в Калининград с большой программой, построенной на наблюдениях о семье, отношениях и бытовых курьёзах.

По словам самой артистки, её концерт рассчитан на самую широкую аудиторию — от молодёжи до старшего поколения, а особенно хорошо приходить на концерт со своей второй половинкой. 

5. Макс Евдокимов

19 апреля, 19:00; гостиница «Турист»

Тур «4-й симфонический концерт» стал новым этапом сольной карьеры юмориста. Комик известен по проектам Stand Up на ТНТ и OUTSIDE STAND UP. 

«Макс покорит любого — жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя и взрывная импровизация. Всех зрителей точно ждёт весёлый вечер!» — приглашают устроители.

6. Самвел Гиновян

19 апреля, 20:00; клуб «Калининград Сити Джаз»

Самвел Гиновян — один из самых остроумных комиков современной сцены, известный по проектам Stand Up и «Открытый микрофон» на ТНТ, а также форматам CrowdWork и «Токсики». В своих выступлениях он делает ставку на предельную откровенность — от семейных историй до повседневных переживаний. Его юмор резкий, ироничный и намеренно прямолинейный. 

7. Виктория Складчикова

11 мая, 19:00; «Янтарь-холл»

Юмористка начала карьеру с монологов о собственной жизни — непосредственных, иногда нарочито комичных, но всегда живых. Она умело сочетает наивность и элегантность, превращая бытовые наблюдения в остроумные зарисовки. Со временем её выступления обрели новое измерение: теперь в них больше размышлений о взрослении, браке и поиске себя.

8. Варвара Аранова

15 мая, 19:00; ДКЖ

Сценарист, режиссёр, резидент «Женского стендапа» на ТНТ и автор подкастов «Страхи» и «Что у вас случилось?» приедет с новой сольной программой.

«Авторский почерк Елизаветы, проходящий красной нитью через все её проекты, включая стендап-комедию, можно охарактеризовать как попытку психологической терапии с помощью юмора. Иначе говоря, Елизавета Варвара Аранова — ваш личный комедийный терапевт, который научит вас смеяться над тем, над чем вы раньше плакали!» — рассказывают о характере творчества артистки. 

9. Виктор Комаров

11 декабря, 19:00; ДКЖ

«В новой программе «Живьём!» — меткие шутки, искренние истории, фирменная импровизация (в которой Виктор настоящий мастер). Берите друзей и приходите за зарядом отличного настроения!» — пишут в анонсе концерта.

18+
