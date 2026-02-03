Собственника заставят отремонтировать старинный конезавод в Доваторовке, где недавно произошёл пожар

На момент пожара здание не эксплуатировалось, никто из людей не пострадал.

О пожаре, который случился утром 19 января, первым сообщил в своём телеграм-канале местный предприниматель Олег Бармин. «Печаль и боль, ещё одна утрата. Это был очень красивый амбар», — написал он.

Здания бывшего завода «Цвион» имеют статус выявленного объекта культурного наследия. Региональная служба ОКН в официальном ответе редакции сообщила, что в 2026 году запланирована государственная экспертиза. Она должна определить, будет ли комплекс включён в единый государственный реестр и какую категорию историко-культурной ценности ему присвоят.

После пожара служба начала мониторинг соблюдения обязательных требований по сохранности объекта. По его итогам собственнику планируют выдать предписание о проведении противоаварийных работ — не только на сгоревшем корпусе, но и на всём комплексе.

История «Цвиона» началась в 1875 году, когда предприниматель Георг фон Симпсон купил местное имение и основал на его территории конный завод. В 1926 году здесь появилась первая в Германии испытательная станция для верховых жеребцов. Сегодня все сооружения комплекса заброшены.