В «Заре» в конце марта пройдёт вечеринка с культовыми электронными диджеями и живым звуком

В колонном зале кинотеатра «Заря» в пятницу, 27 марта, пройдёт White Party — фирменная вечеринка команды Secret Music. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Событие станет точкой притяжения для поклонников электронной музыки, лайв-перформансов и клубной эстетики: «Архитектура, звук, свет и живая энергия объединятся в единую концепцию».

В лайнапе:

лайв-шоу от Chris x Andi с трубой и перкуссией,

Muzza,

Adam Golts (Москва)

Wonder,

Macaba

и Kort.

Дресс-код — полностью белый. Начало в 22:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».