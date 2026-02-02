В «Заре» в конце марта пройдёт вечеринка с культовыми электронными диджеями и живым звуком

В колонном зале кинотеатра «Заря» в пятницу, 27 марта, пройдёт White Party — фирменная вечеринка команды Secret Music. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
White party by Secret music
27 мар 22:00
Заря
Событие станет точкой притяжения для поклонников электронной музыки, лайв-перформансов и клубной эстетики: «Архитектура, звук, свет и живая энергия объединятся в единую концепцию».
В лайнапе:
- лайв-шоу от Chris x Andi с трубой и перкуссией,
- Muzza,
- Adam Golts (Москва)
- Wonder,
- Macaba
- и Kort.
Дресс-код — полностью белый. Начало в 22:00.