Статья

В «Заре» в конце марта пройдёт вечеринка с культовыми электронными диджеями и живым звуком

16:42
Автор:
Анонсы Музыка отдохнуть компанией культурный отдых
В «Заре» в конце марта пройдёт вечеринка с культовыми электронными диджеями и живым звуком - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В колонном зале кинотеатра «Заря» в пятницу, 27 марта, пройдёт White Party — фирменная вечеринка команды Secret Music. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы. 

Событие станет точкой притяжения для поклонников электронной музыки, лайв-перформансов и клубной эстетики: «Архитектура, звук, свет и живая энергия объединятся в единую концепцию». 

В лайнапе:

  • лайв-шоу от Chris x Andi с трубой и перкуссией, 
  • Muzza,
  • Adam Golts (Москва)
  • Wonder, 
  • Macaba 
  • и Kort. 

Дресс-код — полностью белый. Начало в 22:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

18+
816