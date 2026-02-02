Салтан-Прилучный и легенды советского спорта: что смотреть в кино в первой половине февраля

Когда вы в последний раз были в кино? Сидя у домашнего экрана, можно многое пропустить — и не увидеть ни обновлённую сказку Пушкина, ни драму о легендах советского спорта. «Клопс» рассказывает, что смотреть в кино в первой половине февраля.

«Золотой дубль»6+ Фильм рассказывает о легендарном футболисте Никите Симоняне, который после успешной карьеры стал главным тренером ереванского клуба «Арарат». Он должен добиться «золотого дубля»: победить и в чемпионате СССР, и в Кубке СССР одновременно. Однако команда с трудом принимает нового наставника, а главный соперник готов на любые уловки, чтобы ему помешать. Спортивную драму о легендах советского футбола снял Мгер Мкртчян по сценарию Эдуарда Аяняна и Валерия Сааряна. Фильм вышел в прокат 29 января.

Кадр из фильма «Золотой дубль»

«Здесь был Юра»18+ Трое друзей‑музыкантов — Олег, Серёга и Чеба — живут в коммунальной квартире и играют в рок‑группе. Им предстоит выступить на местном фестивале, но накануне концерта на плечи парней внезапно ложится ответственность за Юру — 50‑летнего мужчину с ментальными особенностями. Это кажется обузой, но постепенно меняет взгляды героев на дружбу, заботу и взрослую жизнь. Драмеди режиссёра Сергея Малкина основана на реальных событиях из жизни постановщика. Картина уже получила Гран‑при на кинофестивале «Маяк‑2025», а Константина Хабенского, который играет Юру, наградили за лучшую мужскую роль. Премьера в кинотеатрах состоится 5 февраля.

Кадр из фильма «Здесь был Юра»

«Убежище»18+ Отшельник Майкл Мейсон живёт в одиночестве на отдалённом шотландском острове. Во время сильного шторма он спасает из моря молодую девушку. Чтобы защитить её и сохранить своё убежище, Майклу предстоит выйти из тени, сразиться с преследователями и столкнуться с прошлым, которое он так долго пытался забыть. Боевик с Джейсоном Стэйтемом снял Рик Роман Во. Премьера прошла 20 января в Лондоне, за неделю фильм заработал более 13 млн долларов. В России лента выходит в прокат 5 февраля.

Кадр из фильма «Убежище»

«Счастлив, когда ты нет»12+ Евгений и Евгения знакомятся на вечеринке. Они не ладят друг с другом, но тем не менее оказываются в одной постели. Постепенно их взаимная неприязнь перерастает в странную созависимость: молодые люди то сближаются, то отдаляются — потому что расставание даётся им куда труднее, чем совместная жизнь. Ромком Игоря Марченко получил Гран‑при в программе полнометражных дебютов на фестивале «Короче‑2025». Роли Жень исполнили Александра Бортич и Гоша Токаев. Премьера запланирована на 12 февраля.

Кадр из фильма «Счастлив, когда ты нет»

«Сказка о царе Салтане»6+ Молодой царь Салтан влюбляется в простую девушку по имени Аннушка. Он женится на ней и берёт с собой во дворец, а двух её сестёр назначает придворными дамами. Однако завистливые родственницы плетут интригу, в результате которой Аннушка и её новорождённый сын оказываются выброшены в океан. Так начинается длинная череда испытаний, знакомых зрителям по классической сказке Пушкина. Фэнтезийное приключение Сарика Андреасяна снимали два с лишним года. В работе было задействовано более 1 000 специалистов, а главную роль царя Салтана сыграл Павел Прилучный. Премьера в кинотеатрах России намечена на 12 февраля.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»