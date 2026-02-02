Звезда «Триггера» Максим Матвеев рассказал, какой талисман носит в память о Калининградской области

Актёр Максим Матвеев рассказал, что носит кольцо в память о родной Калининградской области. В качестве талисмана он выбрал украшение с балтийским янтарём. Воспоминаниями артист поделился в своём телеграм-канале.

Максим Матвеев — звезда сериалов «Бесы», «Мосгаз», «Триггер» — родился и десять лет прожил в Светлом. Потом будущий актёр переехал в Саратов, но решил сохранить память о Балтике.

«Я родился в Калининградской области, в морском ветреном краю нордического, строгого, одинокого нрава, со взглядом внутрь себя… И когда я переехал в Саратов — совершенно другой по темпераменту край, не похожий на всё, к чему я привык… Мне захотелось что-то взять с собой, что-то, что дарило бы мне спокойствие», — написал он.

Во время одной из поездок Матвеев нашел на местных ювелирных развалах украшение с янтарём и попросил родителей купить его. Это кольцо актёр носит на мизинце до сих пор.

«У человека есть потребность к теплу, к чему-то искомому, родному, к тому, что имеет для него и только для него большое значение и смысл. Иметь с собой частичку своего прошлого, воплощённого через физическую оболочку: какой-то предмет, артефакт, оберег… который соединял бы в воображении меня нынешнего со мной прошлым, когда мне было спокойно и хорошо», — объяснил артист.