Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в феврале и почему

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в феврале и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница.
Начало месяца
Второе полнолуние года — Снежная Луна — будет сильно действовать на настроение в начале февраля. «Это яркий свет, от которого бессмысленно прятаться. Нужно выйти и показать себя», — считает Евдокея.
На ближайшее воскресенье, 8 февраля, придётся пик метеорного потока Альфа-Центавриды. Он небольшой и не очень активный, поэтому увидеть падающие звёзды можно будет только в тёмную и ясную ночь. Но психологический эффект поток всё же окажет.
«Это время загадывать желания. Не глобальные, а домашние, бытовые — зачастую счастье именно в них», — считает астролог.
Куда идти: открытые микрофоны, конкурсы и мастер-классы, где можно показать свои таланты; спортивные события, чтобы активно болеть за любимую команду. Игр и ивентов, связанных с загадками, лучше избегать.
Середина месяца
17 февраля Землю ждёт новолуние и солнечное затмение. В Северном полушарии его не будет видно, но ночи станут особенно тёмными.
«После яркого света наступает особенно тёмная ночь, — предупреждает Острожница, — Тьма пугает тех, кто от природы склонен бояться, и сопротивляться этому бессмысленно».
18 и 19 февраля произойдёт важное сближение: на вечернем небе сойдутся Луна, Сатурн, Венера и Меркурий. Астролог трактует это так: «Сердце, разум, красота и ответственность сойдутся вместе. Стоит задуматься, что для вас важнее».
Куда идти: лекции и обсуждения, посвящённые психологии; комедии и представления, не связанные с тяжёлыми темами. Эмоциональным натурам лучше избегать триггеров и не посещать мероприятия в одиночку.
Конец месяца
Вечером 28 февраля можно увидеть «малый парад»: шесть планет выстроятся вдоль небесной дуги. Это Юпитер, Сатурн, Нептун, Венера, Меркурий и Уран.
«Когда на небе столько планет, открывается множество путей. Это приглашение, знак, что надо попробовать что-то новое», — считает астролог.
24 февраля произойдёт сближение с созвездием Плеяд. Астрологи связывают их с коллективной судьбой и духовным родством.
Куда идти: форматы мероприятий, которым вы прежде не уделяли внимания; мультижанровые и сборные концерты, квартирники.