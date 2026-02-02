Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в феврале и почему

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в феврале и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница.

Начало месяца

Второе полнолуние года — Снежная Луна — будет сильно действовать на настроение в начале февраля. «Это яркий свет, от которого бессмысленно прятаться. Нужно выйти и показать себя», — считает Евдокея.

На ближайшее воскресенье, 8 февраля, придётся пик метеорного потока Альфа-Центавриды. Он небольшой и не очень активный, поэтому увидеть падающие звёзды можно будет только в тёмную и ясную ночь. Но психологический эффект поток всё же окажет.

«Это время загадывать желания. Не глобальные, а домашние, бытовые — зачастую счастье именно в них», — считает астролог.

Куда идти: открытые микрофоны, конкурсы и мастер-классы, где можно показать свои таланты; спортивные события, чтобы активно болеть за любимую команду. Игр и ивентов, связанных с загадками, лучше избегать.