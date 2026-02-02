«Мы умеем радоваться, но ничего не забываем»: несмотря на мороз, в Янтарном состоялся ежегодный «Марш жизни»

В воскресенье, 1 февраля, в Калининградской области прошёл традиционный «Марш жизни». Это акция памяти, посвящённая узникам концлагеря Штутгоф, погибшим в районе Янтарного в последние месяцы Второй мировой войны. На мероприятии побывал корреспондент «Клопс». Как и каждый год, участники «Марша жизни» прошли около 9 км от братской могилы в посёлке Русское до Янтарного. Это часть пути, который в 1945 году пришлось преодолеть жертвам нацизма — в основном женщинам и детям. Заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычёв в своём обращении напомнил, что 81 год назад погода была почти такой же — морозной и солнечной. Только, в отличие от хорошо одетых и сытых участников марша, эти люди зачастую не имели даже обуви. «Пока жива память — будут живы и они», — сказал Булычёв.

Глава еврейской общины Калининграда Леонид Плитман подчеркнул, что акция проходит из года в год — и каждый раз в колонне появляются новые люди. «На этом месте произошли очень страшные события, — напомнил Плитман, — Каждая потерянная жизнь — это потерянный мир. А здесь погибли люди, которые вообще никакого преступления не совершали. Единственное их «преступление» — то, что они родились евреями». Глава общины также напомнил, что нельзя винить в случившемся всех представителей немецкого народа. К нему присоединился раввин Давид Шведик: Мы умеем радоваться, но ничего не забываем. Мы умеем плакать, но никогда не отчаиваемся. И когда мы говорим про Холокост, мы говорим: Всевышний воздаст за их кровь. Всевышний, не мы».

Глава попечительского совета общины Владимир Кацман напомнил, что и сам Франк Майслер — автор памятника в Янтарном — пострадал во время Холокоста. Он был в числе еврейских детей, которых вывезли из Польши в Англию, навсегда разлучив с родителями. Кацман заявил, что преследования евреев в мире продолжаются. Он оставил у мемориала собственный жетон с датой начала последнего военного конфликта в Израиле.

У памятника традиционно выступил генконсул Германии в Санкт-Петербурге Милан Зимандль. Он назвал произошедшее здесь в 1945 году преступлением против человечества. «Оно было совершено немцами в угоду преступной идеологии. Последствия этих преступлений и ужасов проявляются до сих пор, призывая нас, немцев — и, я думаю, всех людей во всем мире — неустанно выступать за мир и примирение», — заявил Зимандль. Консул Хорватии в Калининграде Стефан Влахович обратил внимание на хрупкость исторической памяти. «Надо понять, как это произошло, чтобы это не могло повториться, — говорит дипломат. История так легко забывается, но она делает нас людьми. Знать, откуда мы пришли и почему мы те, кто мы есть, — это нас и отличает от животных».

Вместе с коллегами-дипломатами в марше второй год подряд участвовала генконсул Швейцарии в Санкт-Петербурге Беатрис Латтайер. К акции присоединились представители мусульманских организаций Калининграда, а также ребята из военно-патриотического клуба «Утёс». Выступил и основатель «Русской общины Калининградской области» Максим Макаров, поблагодаривший организаторов марша.