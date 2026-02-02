Леди Гага получила «Грэмми» за лучший поп-альбом, а Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории премии

Скриншот видеозаписи на YouTube

В ночь на понедельник, 2 февраля, в США прошла церемония вручения премии «Грэмми-2026». Главный при — за альбом года — достался Bad Bunny за пластинку DeBÍ TiRAR MáS FOToS. «Клопс» рассказывает, кто взял остальные статуэтки. В номинации «лучший альбом» победитель обошёл Джастина Бибера, Сабрину Карпентер, Леди Гагу и Кендрика Ламара. Bad Bunny в общей сложности увёз с собой три «Грэмми»: кроме главной, он победил в категориях «лучший урбан-альбом» и «лучшее мировое музыкальное выступление». По количеству полученных статуэток лидером вечера стал Кендрик Ламар: он получил сразу пять премий. В том числе за «Запись года» — Luther в дуэте с SZA — и за лучший рэп-альбом GNX. Ламар стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми»: с учётом новых, общее число его наград достигло 27.

Скриншот видеозаписи на YouTube

Билли Айлиш победила в категории «Песня года» с композицией Wildflower. Теперь у неё 10 статуэток «Грэмми». Леди Гага получила награды за лучший поп-вокальный альбом — Mayhem — и танцевальную поп-запись (Abracadabra). В своей речи она обратилась к женщинам в музыкальной индустрии, призвав их доверять собственному голосу и не терять уверенности. Другие победители тоже сделали ряд политических заявлений. Некоторые — например, Кендрик Ламар — публично высказались против иммиграционной политики США. Музыканты выходили на сцену с символикой протеста, а в благодарственных речах затрагивали тему прав мигрантов. Bad Bunny, принимая награду, подчеркнул, что любовь и солидарность сильнее ненависти, а Билли Айлиш призвала не молчать и продолжать отстаивать свою позицию.

Скриншот видеозаписи на YouTube

Джони Митчелл пополнила коллекцию одиннадцатой премией — за лучший исторический альбом. Впервые награда за лучшую обложку досталась альбому Chromakopia Тайлера, The Creator. Лучшей песней для визуальных медиа признали Golden из сериала «K-Pop: Охотницы на демонов»16+. Отдельным событием стало присуждение Стивену Спилбергу статуса обладателя «золотого трофея» EGOT. Режиссёр присоединился к узкому кругу лауреатов после победы документального фильма «Музыка для Джона Уильямса» в категории «Лучший музыкальный фильм». В число обладателей «золотого трофея» входят также Одри Хепбёрн, Мел Брукс, Элтон Джон и Эндрю Ллойд Уэббер. В числе ключевых победителей также значатся: Оливия Дин — лучший новый артист,

Cirkut — продюсер года в неклассической категории,

Эми Аллен — автор песен года. В жанровых номинациях отличились Turnstile, The Cure, Kehlani, Леон Томас, Мейвис Стейплз, Billy Strings, Наталия Лафуркаде, Tyla и многие другие. Но не всем номинантам улыбнулась удача: без наград в этот раз остались Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Хейли Уильямс.