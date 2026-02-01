Про «ахи» и «охи»: 6 любовных романов с зимним настроением, которые согреют в самый лютый мороз

Иллюстрация: Midjourney

Все по-разному относятся к любовным романам: для одних это источник переживаний, для других — развлечение, для третьих — учебник. Так или иначе, подобные книги популярны — особенно в преддверии 14 февраля. «Клопс» рассказывает о шести историях, которые помогут настроиться на романтику.

1. «Пятая зима»16+ Китти Джонсон Бет Бейли влюблена в Марка — старшего брата своей лучшей подруги. Когда он женится на другой, девушка понимает, что ей пора двигаться дальше. В течение пяти зим она переживает любовь и утрату, находит дружбу и начинает лучше понимать саму себя. Книгу Китти Джонсон часто описывают как «уютный роман для зимнего чтения». Книга написана понятным лёгким языком, но рассказывает о непростых вещах: например, о том, как сложно порой повзрослеть и попрощаться с подростковыми мечтами.

2. «Верные враги»16+ Ольга Громыко Шелена — оборотень. Она живёт уединённо в небольшой деревушке, скрывая истинную сущность. Но однажды героиня находит избитого до полусмерти колдуна — своего заклятого врага, и решает его вылечить. Так девушка попадает в водоворот интриг, которые меняют её жизнь — и отношения со спасённым недругом. В «Верных врагах» сочетаются приключения, юмор, романтика и элементы волшебства. Отношения между героями проходят путь от ненависти до взаимного уважения, а потом и до любви. И всё это — на просторах хорошо продуманного магического мира, полного тайн и загадочных существ.

Иллюстрация: Midjourney

3. «Год и один день»16+ Изабелль Брум В центре внимания — судьбы трёх женщин, переплетающиеся в Праге. Софи вернулась сюда спустя год после встречи с Робином — любовью всей своей жизни, чтобы разобраться в чувствах. Меган ищет новые эмоции после неудавшегося романа. А Хоуп, всё время посвящавшая семье, решает наконец пожить для себя. Три истории объединяет зимний город, который становится для героинь символом чуда и начала новой жизни. Те, кто бывал в Чехии, смогут вспомнить любимые места — а те, кто нет, без труда себе их представят. От книги не стоит ждать динамичного сюжета: она написана для любителей милых неспешных историй о счастье и настоящей любви.

4. «Солнце и луна, лёд и снег»12+ Джессика Дэй Джордж В далёкой северной стране живёт безымянная девушка, обладающая редким даром: понимать язык зверей и птиц. Однажды огромный белый медведь предлагает ей провести один год и один день в его заколдованном замке. Девушка соглашается, и теперь ей предстоит разгадать тайну своего таинственного спутника. Фэнтези-роман Джессики Дэй Джордж основан на древней норвежской легенде, которая называется «На восток от солнца, на запад от луны». Автор переосмыслила классический сюжет, сделав его более взрослым, подробно описала волшебный мир и расширила любовную линию.

Иллюстрация: Midjourney

5. «Отель "Северное сияние"»16+ Джули Кэплин У Люси в один момент рухнула карьера и разбилось сердце. Она решает оставить всё позади и стать управляющей уютного отеля «Северное сияние» в Исландии. Вдалеке от родины, среди ледников и горячих источников она начинает новую жизнь — и знакомится с обаятельным барменом Алеком. Книга Джули Кэплин — классический любовный роман о том, как важно порой дать себе второй шанс. Автор подробно и с большим теплом описывает отношения между героями — от знакомства до влюблённости. Но не забывает и о сеттинге: жизнь в Исландии здесь тоже раскрыта достаточно подробно.

6. «Город оживших снов»12+ Екатерина Неволина Московская школьница Марина вместе с классом отправляется в Ригу на зимние каникулы. Днём она гуляет по старинным улочкам и любуется архитектурой, но по ночам её посещают странные сны: в них девушку преследует таинственный рыцарь. Марина не понимает, что это значит — и связаны ли странные видения с одним из её новых знакомых. «Город оживших снов» объединяет в себе три жанра: это и мистика, и путешествие, и любовный роман. Лёгкая, не требующего большого сосредоточения книга способна увлечь благодаря продуманной тайне. Да и проблемы героини, пытающейся осознать свои первые чувства, знакомы каждому, кто был школьником.