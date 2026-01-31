Кто же не любит Пятницу: 6 фильмов о Робинзоне — для тех, кому не хватает приключений

Любители приключений со всего мира каждый год отмечают День Робинзона Крузо. Героя знаменитого романа Даниэля Дефо принято вспоминать 1 февраля. «Клопс» рассказывает про шесть фильмов, основанных на робинзонаде, — от серьёзных драм до комедий для всей семьи.

1. «Робинзон Крузо»12+ Робинзон Крузо (Пьер Ришар) — моряк из Йорка, который остаётся единственным выжившим после крушения корабля. Он добирается до пустынного острова у берегов Южной Америки и 15 лет выживает в экстремальных условиях: строит укрытие, добывает пищу, защищается от дикой природы и пытается сохранить человечность. Фильм Тьерри Шабера 2003 года — классическая адаптация романа Даниеля Дефо. Создатели бережно перенесли на экран события и атмосферу оригинала. Зрителю здесь предлагают наслаждаться не ярким экшеном, а внутренними изменениями героя — как и было в романе.

Кадр из фильма «Робинзон Крузо»

2. «Шесть дней, семь ночей»12+ Журналистка Робин Монро (Энн Хеч) нанимает пилота Куинна Харриса (Харрисон Форд), чтобы добраться до соседнего острова. Самолёт терпит крушение, и герои оказываются на необитаемом острове. Несмотря на тяжёлые условия, между ними постепенно возникает симпатия. Режиссёр Айвен Райтман снял приключенческую романтическую комедию в духе робинзонады. Это развлекательное кино выделяется в ряду таких же картин за счёт тропической экзотики и ироничной игры Харрисона Форда.

Кадр из фильма «Шесть дней, семь ночей»

3. «Жизнь Пи»12+ Индийский подросток Пи Патель (Сурадж Шарма) после кораблекрушения оказывается в лодке посреди Тихого океана. Вместе с ним катастрофу пережил бенгальский тигр по кличке Ричард Паркер. Их вынужденное соседство превращается для парня в испытание — не только физическое, но и духовное. Энг Ли в 2012 году экранизировал одноимённый роман Янна Мартела. Получилось захватывающее приключение, которое в то же время стало притчей о вере и восприятии реальности. Фильм получил четыре премии «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру.

Кадр из фильма «Жизнь Пи»

4. «Изгой»12+ Чак Ноланд (Том Хэнкс) — инженер компании FedEx, выживет после авиакатастрофы выживает и оказывается на необитаемом острове. Отрезанный от цивилизации, он учится выживать — и старается сохранять рассудок. Порой он прибегает к экстравагантным способам — например, дружит с мячом. Фильм Роберта Земекиса полюбили за минималистичную, но качественную драматургию. У него получилась не просто история выживания, но размышление о времени и одиночестве. А ещё — о проблеме возвращения к прежней жизни.

Кадр из фильма ««Изгой»

«Остров надежды»12+ В начале XIX века семья Робинсонов — жена, муж и четверо детей — отправляется в ссылку. Их корабль терпит крушение на необитаемом острове. Оказавшись в дикой природе, Робинсоны вынуждены учиться выживанию — и противостоять пиратам, к которым примкнул один из их сыновей. Чарльз Бизон предложил зрителям развёрнутую версию классической истории: на остров попадет не герой-одиночка, а целая семья. Робинсоны взрослеют на глазах зрителя — они учатся жить в обособленном мире и заново строить отношения, пока жизнь подкидывает всё новые испытания.

Кадр из фильма «Остров надежды»

6. «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»6+ После кораблекрушения Робинзон оказывается на острове, где поселилась компания животных — возглавляет её попугай по имени Вторник. Поначалу звери относятся к человеку с недоверием, но постепенно между ними возникает своеобразная дружба. Режиссёры Винсент Кестелута и Бен Стассен сняли версию «Робинзона Крузо» для детей. Создатели взяли классический сюжет, но сместили акценты: теперь это не драма о выживании в диких условиях, а милая история про дружбу и взаимовыручку.

Кадр из фильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»