Режиссёр из Калининграда сняла короткометражку о любви и киборгах, в главной роли — звезда НТВ (фото)

Фото из личного архива Марии Ковалёвой-Володиной

В калининградском кинотеатре «Каро» прошла премьера короткометражного фильма «Моя сладкая N». Это дебютная лента Марии Ковалёвой-Володиной, которая выступила и сценаристом, и режиссёром. «Моя сладкая N» «Моя сладкая N» — это 21-минутная романтическая комедия с элементами фантастики и киберпанка. Действие разворачивается в недалёком будущем: архитектор парка развлечений собирается сделать предложение своей девушке, но она — киборг. В момент признания у неё происходит сбой системы: память и чувства обнуляются. «Мы сами не ожидали, насколько быстро то будущее, которое мы придумали в нашем фильме, начнёт проникать в нашу повседневную жизнь: искусственный интеллект, чат-боты, виртуальные помощники стремительно завоевывают пространство и воспринимаются как что-то живое и настоящее», — признаются создатели ленты.

Сценарий фильма неоднократно менялся. После победы проекта во Всероссийском питчинге дебютантов с Марией Ковалёвой-Володиной работала редактор Анна Хадалаева («Духлесс», «Селфи», «Пищеблок»). В итоге текст переписали примерно на 70%. Ещё раньше поддержку проекту оказал Александр Велединский — сценарист «Бригады» и «Географ глобус пропил», который лично вручил сценаристке награду на конкурсе и посоветовал продолжать писать. «Сказать, что я удивилась тогда — ничего не сказать. Награду в конце конкурса он вручал мне в конце лично с наставлениями. Для меня это была своеобразная инициация на новом пути», — вспоминает Мария Ковалёва-Володина. Процесс съёмок Найти актёров оказалось непросто. Главную мужскую роль сыграл приглашённый из Москвы Сергей Шароватов. Пока фильм ждал завершения, молодой человек успел сняться в нескольких популярных проектах («Чикатило», «Экипаж 314», «Шпион»), а также стать голосом «Утра» телеканала НТВ. Роль девушки-киборга исполнила Марина Беба, а автор сценария появилась в кадре в образе второстепенной героини.

Съёмки фильма завершились почти пять лет назад. После этого начался долгий путь постпродакшена. «Как тяжело было зависнуть на годы в чувстве беспомощности, когда сам графику и профессиональный звук делать не умеешь, денег на это нет, помощь приходит и уходит, всё тормозится, результат не устраивает. Я жила жизнь, постоянно вспоминая об этом незакрытом гештальте», — призналась Ковалёва-Володина. Мария отметила, что знает множество режиссёров, которые сняли фильмы, но не смогли их выпустить. «Но я не готова была встать в их ряды, хоть ничего и не получалось», — подчеркнула она.

Довести проект до финала помогли краудфандинг и помощь отдельных людей. Особая роль в этой истории у Александра Володина — креативного продюсера фильма. Он не только занимался организацией процесса, но и провёл десятки часов за графикой и монтажом. Где смотреть Премьерный показ в кинотеатре «Каро» был закрытым. По словам режиссёра, сейчас авторы планируют отправить фильм на несколько фестивалей. «Где-то через полгода выложим в открытый доступ. Возможно, будут ещё показы в Калининграде», — пообещала Ковалёва-Володина.