От росписи шоперов до астрономических вечеров: куда пойти в Зеленоградске в феврале и марте

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Лекция о звёздах на старинной башне, камерные экскурсии и уютные мастер-классы среди музейных экспонатов — нашли мероприятия в Зеленоградске, которые помогут перезагрузиться, вдохновиться и прокачать творческие навыки. 1. Мастер-класс по росписи очечника 8 февраля, 15:00; Музей курортной моды «Февраль на Балтийском побережье — время, когда холодный ветер шепчет сказки о море, а снег ложится на крыши зеленоградских домиков, будто накидывая кружевным одеялом. Но холод не помеха для любимых морских прогулок — он лишь повод после них зайти погреться в уютное и красивое пространство нашей выставки!» — рассказывают устроители. Тёплый и камерный формат рассчитан на тех, кто ценит вещи с характером и уникальной историей. Участники мастер-класса познакомятся с основами росписи по ткани и создадут авторский очечник — функциональный аксессуар, который станет ярким акцентом личного стиля. Занятие пройдёт «среди шелков и кружев XIX века и элегантных нарядов эпохи модерна». Все материалы предоставляются.

2. День влюблённых в «Домике Ангелов» 14 февраля, 15:00; музей «Домик Ангелов» На специальной экскурсии, приуроченной ко Дню святого Валентина, гостям предлагают взглянуть на коллекцию музея через призму чувств, символов и историй, связанных с темой любви. «Это идеальный повод провести время со своей второй половинкой в атмосфере красоты и гармонии. Позвольте себе небольшое приключение: после знакомства с миром ангелов и ангелоподобных существ продолжите ваше идеальное свидание в уютном ресторане с видом на Балтийское море или поднимитесь вместе на смотровую площадку», — советуют организаторы.

3. День экскурсовода 21 февраля, 15:00; музей «Домик Ангелов» Гостей познакомят с ангелами со всего мира — от суровых стражей до милейших херувимов. Экскурсия проходит в лёгкой, непринуждённой атмосфере и задумана как возможность сменить привычную оптику: вместо сухих фактов и дат — трогательные и красивые истории в компании настоящих ценителей искусства.

4. Мастер-класс по росписи шопера 22 февраля, 15:00; Музей курортной моды Посетителям предлагают поддержать популярный экотренд и реализовать самые смелые творческие идеи. Художница поможет участникам создать универсальные дизайнерские аксессуары, которые пригодятся не только в быту, но и при подборе уникального образа. Все материалы предоставляются, с собой советуют брать только хорошее настроение!

5. Астрономический вечер на Башне 28 февраля, 18:00; музей кошек «Мурариум» Полюбоваться городом с высоты, понаблюдать за звёздами через телескоп, узнать неочевидные факты об эволюции звёзд и рассмотреть через микроскоп настоящие кусочки метеорита предлагают гостям в рамках астрономического вечера. «Это не просто рассказ, а путешествие сквозь время и темноту, где звёзды — не точки на небе, а истории, написанные светом. Мы погрузимся в эволюцию звёзд — от пылевых облаков до сверхновых гигантов, от рождения света до их последнего "вздоха"», — следует из анонса. Лекцию-экскурсию проведёт научный сотрудник лаборатории астрофизики и космологии. Гости узнают: почему Вселенная может быть бесконечной — и почему это пугает учёных, как искать жизнь на планетах, которые мы ещё не видели, как эволюционируют звёзды и какое будущее у нашего Солнца.

6. Весенний вечер на Башне: «Четыре портрета королевы Луизы» 1 марта, 18:00; музей кошек «Мурариум» Первую весеннюю встречу на смотровой площадке старинной водонапорной Башни проведёт опытный арт-терапевт Виктория Шафранская. Гостьям предлагают погрузиться в историю жизни Королевы Луизы через творчество. Участницы исследуют четыре ключевых архетипа, раскрывшихся в судьбе бабушки русского императора: юную принцессу, королеву-мать, воина-дипломата и вдохновительницу. «Через простые, но глубокие практики с художественными и природными материалами вы соприкоснётесь с этими гранями в себе, исследуя свои ресурсы: лёгкость мечты, прочность опоры, чёткость границ и силу внутреннего света. Создавая своими руками особый личный артефакт, вы соберёте эти ресурсы в единую гармоничную композицию — материальный символ своей целостности и вдохновения», — поясняют устроители.

Фото предоставлено организаторами