«Тренд на самодостаточность»: как калининградцы относятся ко Дню святого Валентина и почему

Всего две недели осталось до самого романтичного праздника в году — Дня святого Валентина. Кто-то уже заказывает подарки, а кто-то раздражается от назойливой рекламы. «Клопс» узнал, как калининградцы относятся к 14 февраля.
Большинству всё равно
Половина участников опроса воспринимают День святого Валентина как обычный день и не строят особых ожиданий. За вариант «Отношусь нейтрально» проголосовали 50% участников.
На втором месте — прагматичный романтизм. 15% опрошенных признались, что используют этот день как повод порадовать партнёра.
11% наслаждаются атмосферой, но не считают нужным отмечать сам праздник. Им нравится антураж — валентинки, украшения с сердечками, тематические мероприятия — но 14 февраля для них остаётся обычным днём. Ещё 3% одобряют саму идею, но не переносят ажиотажа вокруг неё.
Безусловно любят праздник всего 7% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 5%.
Для 4% респондентов День святого Валентина связан с грустью и ощущением одиночества. Некоторые предпочли переосмыслить формат праздника: 2% опрошенных отмечают его как день дружбы или любви к себе.
3% затруднились сформулировать своё отношение.
Причина негатива
По мнению семейного психолога Марии Шокуровой, у того, что калининградцы тераяют интерес к празднику, может быть несколько причин. Одна из них — смена парадигмы: одинокий человек больше не считается «половинкой», а воспринимается как целостная личность.
«В сегодняшней психологии наблюдается тренд на самодостаточность и селф-лав (любовь к себе). Идея праздника «для двоих» вступает в конфликт с новым убеждением, что человек ценен сам по себе, а не только в паре, — объясняет психолог, — Навязывание романтической любви как единственного мерила жизненного успеха начинает восприниматься как психологическое давление и ограничение свободы».
Кроме того, по словам Шокуровой, на желании отмечать подобный праздники может сказываться политическая и экономическая ситуация.
Психолог Ирина Асташко полагает, что влиять может и исторический фактор. Так, многие приверженцы отечественной традиции предпочитают отмечать День Петра и Февронии (8 июля), поэтому «заморский» февральский праздник им не нравится.
Тем, кто в День святого Валентина чувствует себя одиноко, Асташко советует попробовать иначе к нему относиться. «Хорошо бы воспринимать такой день просто как ещё одну возможность проявить тепло не только по отношению к любимому человеку, но ко всем, кто тебе дорог — своим близким».
В феврале романтический уикенд в Калининградской области обойдётся минимум в 49 тысяч рублей.