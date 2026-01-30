«Тренд на самодостаточность»: как калининградцы относятся ко Дню святого Валентина и почему

Всего две недели осталось до самого романтичного праздника в году — Дня святого Валентина. Кто-то уже заказывает подарки, а кто-то раздражается от назойливой рекламы. «Клопс» узнал, как калининградцы относятся к 14 февраля.

Большинству всё равно

Половина участников опроса воспринимают День святого Валентина как обычный день и не строят особых ожиданий. За вариант «Отношусь нейтрально» проголосовали 50% участников.

На втором месте — прагматичный романтизм. 15% опрошенных признались, что используют этот день как повод порадовать партнёра.

11% наслаждаются атмосферой, но не считают нужным отмечать сам праздник. Им нравится антураж — валентинки, украшения с сердечками, тематические мероприятия — но 14 февраля для них остаётся обычным днём. Ещё 3% одобряют саму идею, но не переносят ажиотажа вокруг неё.

Безусловно любят праздник всего 7% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 5%.

Для 4% респондентов День святого Валентина связан с грустью и ощущением одиночества. Некоторые предпочли переосмыслить формат праздника: 2% опрошенных отмечают его как день дружбы или любви к себе.

3% затруднились сформулировать своё отношение.