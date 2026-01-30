«Прекрасное средство администрации»: 9 неочевидных цитат русских классиков про мороз

Фото: архив «Клопс»

В январе калининградцы сполна ощутили все прелести снежной зимы. Но, конечно, не стали первыми: на протяжении столетий в разных уголках России страдали от мороза классики литературы. «Клопс» вспомнил, что они писали по этому поводу.

Владимир Короленко «Мороз» «Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства». Александр Пушкин «Как быстро в поле, вкруг открытом…» Полезен русскому здоровью

Наш укрепительный мороз:

Ланиты, ярче вешних роз,

Играют холодом и кровью. Николай Гоголь «Шинель» «Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их».

Максим Горький «Жизнь Клима Самгина»

«Так же восхищал его мороз: «Это делает меня таким», — говорил он, показывая крепко сжатый кулак».

Юрий Олеша «Книга прощания» «К морозу, кстати говоря, можно отнестись с меньшим страхом, если подумать о нём не с точки зрения литературы о зиме, живописи, не с точки зрения также и житейского отношения к холоду, а представив себе мороз как химическое явление. Представив себе, что все эти сугробы, заиндевевшие пальто, все эти листья на окнах, красные носы, замёрзшая река — есть не что иное, как результат именно научного обстоятельства, и что всё это происходит в колбе». Иван Бунин «Жизнь Арсеньева» «Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»; тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на чёрно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев…»

Фёдор Достоевский «Двойник»

«И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек!» Александр Грин «Фанданго» «Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стёклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломленными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков, — вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм — и тот, казалось, попал в зубы морозу. Ещё более напоминали о нём действия людей, направленные к теплу». Михаил Салтыков-Щедрин. Статьи из «Современника» «Ощущая на себе самом действие мороза, я не мог не прийти к заключению, что и мороз мог бы в руках опытного и ревностного охранителя общественного благоустройства составлять прекрасное средство администрации, ибо и он предохраняет человеческий ум от мечтательности и сосредоточивает его на одной заботе: на заботе отогреть ознобленные члены тела. И я невольно воскликнул: как жаль, что начальство не имеет возможности устраивать мороз по своему усмотрению!»