«Прекрасное средство администрации»: 9 неочевидных цитат русских классиков про мороз

В январе калининградцы сполна ощутили все прелести снежной зимы. Но, конечно, не стали первыми: на протяжении столетий в разных уголках России страдали от мороза классики литературы. «Клопс» вспомнил, что они писали по этому поводу.
- Владимир Короленко «Мороз»
«Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства».
- Александр Пушкин «Как быстро в поле, вкруг открытом…»
Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз:
Ланиты, ярче вешних роз,
Играют холодом и кровью.
- Николай Гоголь «Шинель»
«Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров.
В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их».
- Максим Горький «Жизнь Клима Самгина»
«Так же восхищал его мороз: «Это делает меня таким», — говорил он, показывая крепко сжатый кулак».
- Юрий Олеша «Книга прощания»
«К морозу, кстати говоря, можно отнестись с меньшим страхом, если подумать о нём не с точки зрения литературы о зиме, живописи, не с точки зрения также и житейского отношения к холоду, а представив себе мороз как химическое явление. Представив себе, что все эти сугробы, заиндевевшие пальто, все эти листья на окнах, красные носы, замёрзшая река — есть не что иное, как результат именно научного обстоятельства, и что всё это происходит в колбе».
- Иван Бунин «Жизнь Арсеньева»
«Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»; тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на чёрно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев…»
- Фёдор Достоевский «Двойник»
«И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек!»
- Александр Грин «Фанданго»
«Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стёклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломленными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков, — вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм — и тот, казалось, попал в зубы морозу. Ещё более напоминали о нём действия людей, направленные к теплу».
- Михаил Салтыков-Щедрин. Статьи из «Современника»
«Ощущая на себе самом действие мороза, я не мог не прийти к заключению, что и мороз мог бы в руках опытного и ревностного охранителя общественного благоустройства составлять прекрасное средство администрации, ибо и он предохраняет человеческий ум от мечтательности и сосредоточивает его на одной заботе: на заботе отогреть ознобленные члены тела. И я невольно воскликнул: как жаль, что начальство не имеет возможности устраивать мороз по своему усмотрению!»
