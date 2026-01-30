«Пространство бесконечных оттенков»: в Калининграде открылась выставка, посвящённая самому неоднозначному цвету

В четверг, 29 января, в Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Космос красного»0+ Это вторая экспозиция проекта «Цвет в искусстве» — первая была посвящена оттенкам синего. Подробности о новом проекте — в материале «Клопс».
«Космос красного» объединяет произведения из собрания музея — живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. На выставку также попали работы из частных коллекций и мастерских современных калининградских авторов.
Директор музея и автор проекта «Цвет в искусстве» Галина Заболотская отметила, что «Космос красного» обращается не только к фольклору и народному искусству, но и к художественным поискам XX века, прошедшего «под знаком красного». Этот цвет, по её словам, стал символом русского авангарда, фовизма, экспрессионизма и минимализма, а также остаётся знаковым для современного искусства.
Это переход от духовного к материальному, от созерцания к действию, от тишины и глубины — к силе, энергии и страсти.
Все эти смыслы отражены в экспозиции, а зрителю предстоит расшифровать заложенные в ней коды», — подчеркнула Заболотская.
«Красный здесь — не единый тон, а пространство бесконечных оттенков и переходов: от алого и киновари до бордового и кармина, от рубинового и терракотового до розового, охристого, кирпичного и багряного, — говорится в описании выставки. — Каждый из тонов несёт собственную эмоциональную и символическую нагрузку».
На открытии выступила председатель регионального отделения Международного союза педагогов-художников, доцент БФУ и член Союза дизайнеров Наталья Воронова. Она напомнила, что красный — один из ключевых цветов русской культуры: «красная девица, красный молодец, Красная площадь, Красная книга» — и назвала выставку «уникальным путешествием в красный цвет».
Председатель регионального отделения Союза дизайнеров России Елена Бодякова подчеркнула, что наряду с профессиональными художниками, дизайнерами и керамистами заявили о себе и самобытные мастера. Кураторы выбрали их работы, потому что те выполнены на высоком уровне: «Это что-то новое и невероятное. Наслаждайтесь!»
Выставка «Космос Красного» будет работать до 5 апреля.
