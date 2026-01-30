«Пространство бесконечных оттенков»: в Калининграде открылась выставка, посвящённая самому неоднозначному цвету

В четверг, 29 января, в Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Космос красного»0+ Это вторая экспозиция проекта «Цвет в искусстве» — первая была посвящена оттенкам синего. Подробности о новом проекте — в материале «Клопс».

«Космос красного» объединяет произведения из собрания музея — живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. На выставку также попали работы из частных коллекций и мастерских современных калининградских авторов.

Директор музея и автор проекта «Цвет в искусстве» Галина Заболотская отметила, что «Космос красного» обращается не только к фольклору и народному искусству, но и к художественным поискам XX века, прошедшего «под знаком красного». Этот цвет, по её словам, стал символом русского авангарда, фовизма, экспрессионизма и минимализма, а также остаётся знаковым для современного искусства.

Это переход от духовного к материальному, от созерцания к действию, от тишины и глубины — к силе, энергии и страсти.

Все эти смыслы отражены в экспозиции, а зрителю предстоит расшифровать заложенные в ней коды», — подчеркнула Заболотская.