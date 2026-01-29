От «Великолепного века» до «Зимородка»: в Калининграде прозвучит симфоническое шоу с саундтреками из турецких сериалов

В калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» в субботу, 21 марта, состоится шоу SYMPHONY OF THE CINEMA — музыкальная программа, посвящённая саундтрекам из турецких сериалов. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В программе — мелодии из сериалов «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк — птичка певчая», «Зимородок», «Чёрная любовь», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Правосудие» и других хитов.

Оркестровые аранжировки усилят драматургию знакомых тем, а визуальный ряд поможет вновь погрузиться в ключевые эпизоды — от дворцовых интриг до любовных линий.

«Обаятельные и такие любимые актёры, закрученные сюжеты, восхитительные исторические костюмы и самые трендовые наряды — и всё это под знакомые, почти родные, мелодии», — приглашают устроители.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».