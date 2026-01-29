Открытый каток, хоккей и погонщики собак: в воскресенье в Калининграде пройдёт День зимних видов спорта

В воскресенье, 1 февраля, в Калининграде состоится День зимних видов спорта. Праздник пройдёт на открытом воздухе в парке Макса Ашмана. Программу публикует региональное министерство спорта.

Запланирован хоккейный матч на льду замёрзшего озера и показательные номера фигуристов. Каток будет открыт для всех, поэтому можно приходить со своими коньками.

Роль стадиона возьмут на себя дорожки парка, где состоится лыжная гонка. Калининградские триатлонисты предложат участникам попробовать необычный формат: к привычным бегу и велосипеду добавятся лыжи.

Гостей также ждут снежные эстафеты, возможность познакомиться с диск-гольфом, соревнования ездовых собак и выступления каюров (погонщиков собак).

Праздник стартует в 11:00. Чтобы гости не замерзли, организаторы будут угощать участников горячим чаем.