Концерт «Берегини» и танцы в Талпаках: 7 событий уикенда в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Иллюстрация: Midjourney

Выставка картин, лекция, презентация нового литературного журнала... В конце января в Калининградской области пройдёт столько мероприятий, что за всеми не уследишь. «Клопс» рассказывает про 7 ивентов со свободным входом.

«ИЦАЭ OPEN: наука успеха»0+ Когда: четверг, 29 января, 18:00 Где: Информационный центр по атомной энергии Калининграда (Советский проспект, 1) Вечер будет посвящён навыкам, которые необходимы на современном рынке труда. Участники обсудят, чему стоит учиться и как уверенно чувствовать себя при поиске работы. Программа: 18:00 — научная гостиная: игры, логические задачи и неформальное общение.

18:30 — лекция «Непрерывное обучение: чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным?» Ведущая — руководитель центра карьеры IT TOP Катерина Шиповских.

19:30 — ролевая игра «Трудоустройство»: участники попробуют пройти собеседование. Регистрация обязательна. Участие бесплатное.

Презентация литературного журнала «кипень // spume»0+ Когда: пятница, 30 января, 19:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61) В «Воротах» состоится презентация дебютного издания литературного журнала «кипень // spume». Гости узнают о концепции проекта и планах на будущее, услышат стихи калининградских авторов и смогут первыми приобрести печатный выпуск журнала. Встреча рассчитана на всех, кто интересуется современной литературой и новыми именами. Вход свободный.

Открытие выставки «Гусевская палитра»0+ Когда: пятница, 30 января, 17:00 Где: Гусевский музей (Гусев, Московская, 36) Временная выставка, посвященная 80-летию образования Калининградской области, объединит работы гусевских художников. «Название «Гусевская палитра» выбрано неслучайно: оно отображает идею проекта — многогранность творчества местных авторов. Представленные картины разнообразны по жанру и выполнены в различных техниках», — говорится в анонсе. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Хореографический конкурс активного долголетия «Танцуйте на здоровье!»0+ Когда: суббота, 31 января, 12:00 Где: Дом культуры посёлка Талпаки (Гвардейский округ) В Талпаках пройдёт хореографический конкурс, где выступят коллективы «серебряного возраста». Участники, сохранившие любовь к движению и сцене, поделятся со зрителями энергией и вдохновением. Вход свободный.

Открытие выставки Александра Пасичного0+ Когда: суббота, 31 января, 15:00 Где: Библиотека им. космонавта А. А. Леонова (проспект Мира, 62) Всех желающих приглашают на открытие выставки картин, созданных калининградским художником и писателем Александром Пасичным. Посетителей ждут яркие работы, в которых автор исследует темы природы и человеческих отношений. Будут представлены как ранние произведения, так и новые. Вход свободный.

Лекция «Портрет прекрасной эпохи. Джон Сингер Сарджент»0+ Когда: суббота, 31 января, 15:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Лекция приурочена к 170-летию со дня рождения Джона Сингера Сарджента — выдающегося американского портретиста, сохранившего образ La Belle Époque, «Прекрасной эпохи» рубежа XIX–XX веков. Слушатели узнают о наследии художника, его жизни в Европе, отношениях с импрессионистами и самых известных работах. Ведущая — искусствовед Алёна Мирошниченко. Вход свободный.