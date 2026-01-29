Концерт «Берегини» и танцы в Талпаках: 7 событий уикенда в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Выставка картин, лекция, презентация нового литературного журнала... В конце января в Калининградской области пройдёт столько мероприятий, что за всеми не уследишь. «Клопс» рассказывает про 7 ивентов со свободным входом.
«ИЦАЭ OPEN: наука успеха»0+
Когда: четверг, 29 января, 18:00
Где: Информационный центр по атомной энергии Калининграда (Советский проспект, 1)
Вечер будет посвящён навыкам, которые необходимы на современном рынке труда. Участники обсудят, чему стоит учиться и как уверенно чувствовать себя при поиске работы.
Программа:
- 18:00 — научная гостиная: игры, логические задачи и неформальное общение.
- 18:30 — лекция «Непрерывное обучение: чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным?» Ведущая — руководитель центра карьеры IT TOP Катерина Шиповских.
- 19:30 — ролевая игра «Трудоустройство»: участники попробуют пройти собеседование.
Регистрация обязательна. Участие бесплатное.
Презентация литературного журнала «кипень // spume»0+
Когда: пятница, 30 января, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61)
В «Воротах» состоится презентация дебютного издания литературного журнала «кипень // spume». Гости узнают о концепции проекта и планах на будущее, услышат стихи калининградских авторов и смогут первыми приобрести печатный выпуск журнала.
Встреча рассчитана на всех, кто интересуется современной литературой и новыми именами. Вход свободный.
Открытие выставки «Гусевская палитра»0+
Когда: пятница, 30 января, 17:00
Где: Гусевский музей (Гусев, Московская, 36)
Временная выставка, посвященная 80-летию образования Калининградской области, объединит работы гусевских художников.
«Название «Гусевская палитра» выбрано неслучайно: оно отображает идею проекта — многогранность творчества местных авторов. Представленные картины разнообразны по жанру и выполнены в различных техниках», — говорится в анонсе.
Вход свободный.
Хореографический конкурс активного долголетия «Танцуйте на здоровье!»0+
Когда: суббота, 31 января, 12:00
Где: Дом культуры посёлка Талпаки (Гвардейский округ)
В Талпаках пройдёт хореографический конкурс, где выступят коллективы «серебряного возраста». Участники, сохранившие любовь к движению и сцене, поделятся со зрителями энергией и вдохновением.
Вход свободный.
Открытие выставки Александра Пасичного0+
Когда: суббота, 31 января, 15:00
Где: Библиотека им. космонавта А. А. Леонова (проспект Мира, 62)
Всех желающих приглашают на открытие выставки картин, созданных калининградским художником и писателем Александром Пасичным. Посетителей ждут яркие работы, в которых автор исследует темы природы и человеческих отношений. Будут представлены как ранние произведения, так и новые.
Вход свободный.
Лекция «Портрет прекрасной эпохи. Джон Сингер Сарджент»0+
Когда: суббота, 31 января, 15:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Лекция приурочена к 170-летию со дня рождения Джона Сингера Сарджента — выдающегося американского портретиста, сохранившего образ La Belle Époque, «Прекрасной эпохи» рубежа XIX–XX веков. Слушатели узнают о наследии художника, его жизни в Европе, отношениях с импрессионистами и самых известных работах.
Ведущая — искусствовед Алёна Мирошниченко. Вход свободный.
Концерт ансамбля «Берегиня»0+
Когда: воскресенье, 1 февраля, 11:00
Где: Дом офицеров Балтфлота (Кирова, 7)
В Доме офицеров состоится концерт творческого коллектива «Берегиня», приуроченный к его второй годовщине. Зрителей ждёт музыкальная программа с лучшими номерами коллектива.
Вход свободный.