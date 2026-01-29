7 спектаклей о любви, которые стоит увидеть в феврале и марте в Калининграде

Февраль и март в калининградской театральной афише проходят под знаком любви — в свете софитов разворачиваются истории о браке, верности, интригах и вторых шансах. Поход на спектакль может стать небанальным подарком ко Дню всех влюблённых или поводом для долгожданной встречи. В подборке советуем семь подходящих постановок.
1. «Арифметика мужских измен» (отменён)
11 февраля, 19:00; ДКЖ
Сюжет комедии выстраивается вокруг примерного семьянина Вениамина Стрельцова, который, оставшись один во время отпуска жены, внезапно сталкивается с чередой соблазнов. История разворачивается как ироничное исследование супружеской верности и мужской самоидентификации.
«Уникальность постановки заключается в том, что всего четыре актёра создают на сцене целый мир персонажей: от секретарши до соседки, от психиатра до юной фотомодели. Один актёр исполняет сразу несколько ролей, что добавляет спектаклю особую динамику и интригу», — следует из анонса.
2. «Отдам бывшего в хорошие руки»
14 февраля, 19:00; ДКЖ
История начинается со случайной встречи Игоря, прозванного «районным суперменом», и Кати, переживающей личный кризис. Их общение быстро принимает форму доверительной, почти романтической дружбы. В ходе общения, в гостях у Игоря, наблюдательность героини приводит её к мысли, что он маньяк.
Комедия стремительно набирает обороты, когда в замкнутое пространство вмешиваются бытовые неурядицы и внезапное появление бывшей жены.
3. «Любовник»
18 и 19 февраля, 19:00; драмтеатр
Главный герой после кончины своей избранницы обнаруживает среди снимков послание и узнаёт, что на протяжении двух десятилетий сердце супруги принадлежало не ему.
Спектакль о путешествиях в пространстве-времени, о семье, любви к близким людям, о сложностях приятия и прощения. Зрителей ждёт сочетание гиперреалистичности материального мира и сюрреалистических сцен сновидений главного героя: «Здесь реальное смешивается с воображаемым, а мифологемы подкрепляются необычным визуальным рядом. При этом драматизм ситуации не лишён простого жизненного юмора».
Режиссёр спектакля — Роман Габриа.
4. «Часы с кукушкой»
6 марта, 19:00; Центр культуры молодёжи
Комедийный спектакль по пьесе Леонида Филатова, посвящён молодой семейной паре, живущей в привычном и, на первый взгляд, вполне благополучном ритме. Появление неожиданного гостя вносит хаос в их размеренный быт и превращает вечер в череду комичных ситуаций, где каждое слово и поступок начинают играть против самих героев.
5. Мюзикл «Мистер Икс»
9 марта, 18:00; ДКЖ
Появление загадочного циркового артиста в маске будоражит светское общество: Мистер Икс выступает инкогнито и строго следует условиям контракта, не позволяющим раскрывать его лицо. Особое внимание к нему проявляет молодая вдова Теодора Вердье, для которой каждый выход артиста на арену становится личным событием.
Интрига усложняется, когда отвергнутый барон де Кровильяк втягивает Мистера Икс в авантюру с переодеванием и фиктивным титулом. Любовная игра, построенная на обмане и масках, выходит из-под контроля, заставляя героев сделать выбор между расчетом и чувствами.
В спектакле принимают участие артисты
- Московского академического театра оперетты,
- Московского музыкального театра «Геликон-опера»,
- Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» и других.
6. «Не виноватая я»
12 марта, 19:00; ДКЖ
Героиня этой истории убеждена, что любовь и семейная идиллия — не для неё. Её подруга так не считает, но устраивает личную жизнь только для себя.
Это комедия о том, как самые твёрдые убеждения рушатся от одного нечаянного знакомства. Яркая, добрая и невероятно смешная история о поиске счастья там, где его совсем не ждёшь.
В спектакле играют Ольга Хохлова, Светлана Саягова и Олег Харитонов.
7. «Свидание вслепую»
20 марта, 19:00; ДКЖ
В центре сюжета — неудачное свидание двух людей среднего возраста. Кажется, что герои совершенно разные, но в процессе знакомства они начинают находить точки соприкосновения.
«Два человека в разводе. У неё ребенок от первого брака и куча комплексов. У него долги за прогоревший бизнес и неуверенность в себе. Что может объединить этих людей, кроме того факта, что оба поставили не свою фотографию на сайте знакомств?! — Желание любить. Желание дарить кому-то свою любовь и о ком-то по-настоящему заботиться», — пишут в анонсе постановки.
В комедии играют Иван Пышненко, Сергей Молчанов и Надежда Ангарская.
