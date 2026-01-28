Знойные ритмы Буенос-Айреса: аргентинский хореограф Маркос Аяла покажет новое шоу в Калининграде и Светлогорске

В Калининграде и Светлогорске в конце февраля и начале марта покажут новое шоу аргентинского режиссёра и хореографа Маркоса Аялы Tango Amore. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Автор постановки — один из самых ярких хореографов и танцоров современного танго, создатель известных проектов Tango Buenos Aires, Tango in the Shadows и Astor Tango. Режиссёр выйдет на сцену вместе с партнёршей Паулой Камачо и труппой из десяти танцоров, превращая музыку Астора Пьяццоллы в живой, пульсирующий образ его родного города Буэнос-Айреса.

В шоу танго становится языком страсти: партнёры постоянно находятся в движении, вычерчивая сложный рисунок взаимного притяжения и сопротивления. Мужчины в смокингах и лакированной обуви, женщины — на высоких каблуках и в эффектных платьях, а за внешней элегантностью скрывается филигранная техника, точная синхронность и завораживающие трюки.

Увидеть постановку можно будет на сценах музыкального колледжа имени Рахманинова, драмтеатра и «Янтарь-холла». Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».