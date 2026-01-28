Статья

На страже традиций: в 2026 году в Калининградской области пройдёт как минимум 10 фестивалей народного творчества

Фото: архив «Клопс»

В 2026 году в Калининградской области пройдёт не менее 10 конкурсов, фестивалей и смотров, посвящённых народной культуре и фольклору. В них примут участие как местные коллективы, так и гости из других регионов. Чем порадует программа, сообщает областной Дом народного творчества.

С марта в Калининградской области начнётся фестиваль любительских театров «Жили-были» и фестиваль танца «Янтарный хоровод» им. Е. В. Смирнова. В первый месяц весны в регионе стартует областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Надежда», который продлится до мая. Даты и места выступлений пока не определены. 

В апреле пройдёт открытый конкурс моноспектаклей «Монография». В прошлом году артисты выступали в Мамоново и боролись за дипломы в трёх номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая актёрская работа».

В мае состоится областной смотр-конкурс исполнителей классической музыки «Музыка души».   

Тоже в мае пройдёт региональный конкурс «Родные напевы». Артисты будут бороться за награды в номинациях «Народный хор», «Ансамбль народной песни», «Сольное пение», «Семейный ансамбль» и других. 

В июне-июле состоится областной смотр изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвящённый 80-летию образования Калининградской области. В те же дни детские фольклорные коллективы области примут участие во Всероссийской детской Фольклориаде. 

Фото: архив «Клопс»

В июле в Калининграде пройдёт праздничный концерт в честь 80-летия региона с участием Балтийского казачьего хора, а в Янтарном состоится фестиваль православной культуры «Петропавловские встречи». На 17 июля запланирована традиционная вечёрка в рамках Всероссийской акции «Единый День фольклора». 

В августе Центральный парк культуры и отдыха примет концерт в рамках областного фестиваля казачьей культуры «Казакам на Балтике стоять!».

Осенью и зимой планируются два крупных мероприятия: открытый конкурс сольных исполнителей народного танца «Русские коленца» в октябре и конкурс «Балтийские АНсамблеи» в ноябре.

Все положения конкурсов и фестивалей опубликованы на сайте Областного Дома народного творчества, где можно ознакомиться с требованиями и сроками подачи заявок.

