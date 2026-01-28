Большой пир с играми, танцами и сжиганием чучела: в поселении викингов Кауп отпразднуют Масленицу

В поселении викингов Кауп под Зеленоградском в субботу, 21 февраля, отпразднуют Масленицу: «Мы готовим самое крупное и зрелищной сжигание чучела во всей области! Но до кульминации вас ждёт огромное количество незабываемых событий», — рассказывают устроители.

«В старых поверьях славянских народов на масленичной неделе духи зимы жили среди людей. В последний день недели люди устраивали большой пир с игрищами, чтобы порадовать Зиму, а потом сжечь её и прогнать её детей в лес до следующего года. Приезжайте прогонять зимнюю сырость и серость и зарядиться весенним настроением!» — приглашают в анонсе.

Гостей ждёт увлекательная квест-программа и экскурсия по поселению, ремесленные мастер-классы, возможность поучаствовать в конкурсах, средневековых играх и присоединиться к танцам. Праздник дополнит выступление ансамбля «Россичи» и обряд сжигания чучела на большом костре, вкусные блины и горячий чай. Кроме того, в городище можно попробовать угощения по старинным рецептам и посетить тематические локации.

Начало в 12:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».