Лирические баллады, танго и стихи Есенина: Сергей Безруков представит в Светлогорске спектакль «Хулиган. Исповедь»

Постановка посвящена Сергею Есенину — поэту-скандалисту, поэту-хулигану, чья судьба и сегодня остаётся предметом споров и догадок. Спектакль объединяет лирику и песни на стихи автора: «Это исповедь <...>, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину».

Создатели подчёркивают: постановку сложно определить как музыкально-поэтическое представление в привычном смысле. Это спектакль-мистерия. Здесь поэзию не только читают: Есенина поют, танцуют, проживают на сцене. В спектакле звучат рок-композиции, танго и лирические баллады, отражающие разные грани его творчества.

На сцене проносится вся жизнь поэта: мечты и разочарования, любовь и боль, творческий взлёт и трагический финал. Этот путь актёры и зрители проходят на одном дыхании. Финальной точкой становится пронзительный балетный монолог.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».