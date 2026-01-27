От «Травиаты» до Scorpions: что послушать в Калининградской филармонии на этой неделе

На этой неделе Калининградская филармония проведёт серию особенных музыкальных встреч — от органного рока и неоклассических экспериментов до оперы, мюзикла и сказки для всей семьи. Рассказываем, какие концерты стоит включить в культурный план ближайших дней. 1. «Короли мирового рока» 29 января, 19:00 Программа объединяет культовые хиты «в органно-роковом формате». Прозвучат композиции из репертуара Фредди Меркьюри, Тины Тёрнер, групп Nightwish и Scorpions, а также фрагменты рок-опер «Иисус Христос — суперзвезда» и «Моцарт». В концерте участвуют солисты — лауреаты международных конкурсов и региональной премии, вокалисты с разным тембровым и жанровым диапазоном. Их партии поддерживает инструментальная группа, в составе которой бас-гитара, саксофон, скрипка, рояль и орган.

Фото предоставлено организаторами

2. Неоклассика: И.С. Бах и современность. Электроскрипка и орган 30 января, 19:00 «Этому замечательному дуэту подвластны любые жанры — от концертов и сонат выдающихся творцов эпохи барокко до сочинений композиторов-импрессионистов первой половины ХХ века и кинокомпозиторов нашего времени», — говорится об идее программы. Лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и Елена Токовинина (электроскрипка) исполнят шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Карла Дженкинса, а также мелодии из «Призрака оперы», «Профессионала», «Пиратов Карибского моря», «Списка Шиндлера», «Интерстеллара» и «Игры престолов».

Фото предоставлено организаторами

3. «От Верди до Уэббера. Лучшие арии и дуэты из опер, оперетт и мюзиклов» 31 января, 18:00 От итальянского романтизма до театра ХХ века: в этот вечер прозвучат увертюры, арии и дуэты из сочинений Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти и Винченцо Беллини, а также номера из оперетт и знаменитых мюзиклов. В центре внимания — фрагменты из «Трубадура», «Травиаты» и «Риголетто», ария «Casta Diva», сцены из «Любовного напитка», а также популярные страницы музыкального театра: «Скрипач на крыше», «Порги и Бесс», «Фантом оперы», «Человек из Ламанчи». Программа дополняется венским шармом Легара, испанскими интонациями Массне и джазовой стилистикой Гершвина. Вокальные номера исполнят солисты филармонии в сопровождении Концертного духового оркестра (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов).

Фото предоставлено организаторами

4. Музыкальная сказка «Рапунцель» 1 февраля, 12:00 Постановка с оригинальным сценарием создана специально для юных слушателей. Знакомый сюжет братьев Гримм дополнен аккомпанементом на рояле и органе, песнями и танцами. Уникальность спектакля подчёркивают отличная актёрская игра, волшебные декорации и видеоряд. Премьера мюзикла состоялась в 2017 году, и с тех пор он успел стать одной из самых любимых постановок как для артистов, так и для публики. В этом году создатели добавили в спектакль новые детали, но неизменными остаются приключения, испытания и счастливый финал.

Фото предоставлено организаторами

5. Концерт органной музыки: от Баха до Queen 1 февраля, 18:00 Органистка Анна Юсупова выстроит музыкальный мост между эпохами, стилями и континентами. В её интерпретации звучание классики соединится с мощью рока, а прелюдии Иоганна Себастьяна Баха будут чередоваться с хитами Queen и Aerosmith, лирикой Грига, сочинениями Чайковского, Свиридова и кинокомпозициями Ханса Циммера.

Фото предоставлено организаторами