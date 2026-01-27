В Калининграде предложили взять под охрану ещё один «ярмарочный» участок улицы Баранова

Дом №36 на улице Профессора Баранова находится между церковной лавкой и ТЦ «Акрополь». В начале прошлого века оно было частью комплекса Восточной ярмарки — крупного общественного и торгового центра, связанного с центральной площадью (ныне площадь Победы).

В 2007 году здание признали памятником, а вместе с ним под охрану попала и часть прилегающей территории. Границы объекта охраны утвердили в 2013 году, опираясь на кадастровую карту.

Однако эта карта не учитывает историю города. При установлении границ эксперты не приняли в расчёт связь строения с площадью, соседними улицами и пространством самой Восточной ярмарки.

В 2025 году православный приход Кафедрального собора Христа Спасителя заказал новую экспертизу. Её авторы обратились к архивам и планам довоенного Кёнигсберга. Оказалось, что участок, относящийся к ресторану Восточной ярмарки, был больше, чем тот, который закреплён в документах сегодня.

Новый проект предлагает расширить территорию памятника. Если это произойдёт, любые работы вблизи бывшего ресторана необходимо будет согласовывать с требованиями Службы ОКН.

Здание Главного ресторана Восточно-Прусской ярмарки было построено в 1921 году по проекту архитектора Ханнса Хоппа. Строение представляет собой двухэтажный двенадцатиугольник под плоской шатровой крышей. Во время боевых действий Второй мировой войны оно значительно пострадало, но в начале 1950-х восстановлено и перестроено под спортивный клуб. В настоящее время здесь располагаются магазины и спортзал общества «Динамо».