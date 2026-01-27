От акустики к электрическому драйву: группа «Воскресение» начнёт новый тур концертом в Светлогорске

Для коллектива Калининградская область снова становится отправной точкой: уже в третий раз новые гастрольные маршруты «Воскресение» начинает именно здесь. Этому предшествовал масштабный акустический тур — более 50 городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Формат, к которому музыкантов долго подталкивали слушатели, оказался востребованным, но вместе с ним возник и другой запрос — на возвращение фирменного электрического звучания.

Ждать поклонникам долго не пришлось. В этом году стартует новый большой тур под названием «Электрическое Воскресение», в котором группа возвращается к плотному саунду и концертному драйву. В программе заявлены как новые песни, так и композиции, давно ставшие частью истории отечественного рока: «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне», «Солдат вселенной» и другие.

Начало в 18:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».