От детских команд до взрослых составов: в Светлогорске стартует 19-й сезон лиги КВН «Запад России»

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 21 февраля, пройдёт фестиваль, приуроченный к открытию 19-го сезона международной лиги КВН «Запад России». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Фестиваль соберёт на одной сцене самые заметные коллективы лиги — как взрослые, так и детские. Зимний вечер на побережье Балтийского моря обещает быть насыщенным: зрителей ждёт знакомство с командами, яркая игра и искромётный юмор.

За подготовку фестиваля отвечают опытные наставники КВН — Олег Валенцов, экс-редактор Высшей лиги, и Максим Кузнецов, четвертьфиналист Высшей лиги КВН.

Начало в 18:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».